Adel Dänemarks Königin Margrethe zum Staatsbesuch in Berlin

Königin Margrethe II. spricht mit einer Ärztin über ein Forschungsprojekt an der Charité.

Royaler Besuch in Berlin: Dänemarks Königin Margrethe und Kronprinz Frederik sind zu Gast in der Hauptstadt. Zum Auftakt geht es ins Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Steinmeier am Abend auch ein Staatsbankett gibt.