Tüv-Report: So schlecht schneiden Autos in Berlin und Brandenburg ab

Verkehr Tüv-Report: So schneiden Autos in Berlin und Brandenburg ab

Berlin. Autos in Berlin und Brandenburg schneiden schlechter beim Tüv ab als der Bundesdurchschnitt. Das geht aus dem Tüv-Report 2021 hervor. Demnach lag die Durchfallquote bei der Hauptuntersuchung in Berlin und Brandenburg bei 22,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist dies jedoch eine leichte Verbesserung um 0,2 Prozentpunkte.

Insgesamt liegt die Durchfallquote in Deutschland bei 17,9 Prozent - im Vorjahr bei 19,9 Prozent. 72,9 Prozent der Fahrzeuge waren 2021 bei der HU mängelfrei, weitere 9,1 Prozent der Fahrzeuge wiesen geringe Mängel auf.

Tüv-Report: Untersuchungsergebnisse von 9,6 Millionen Fahrzeugen ausgewertet

Am häufigsten waren bei der HU erneut Mängel an der Beleuchtung, an den Bremsen sowie Ölverlust, Mängel an Auspuff sowie Achsen, Rädern und Reifen. Die Sachverständigen der verschiedenen Tüv-Unternehmen hatten für die Mängelstatistik 2021 die Untersuchungsergebnisse von 9,6 Millionen Fahrzeugen ausgewertet.

„Die Gründe für technische Mängel an Autos können sehr unterschiedlich sein. Das kann an Veränderungen im Fahrzeugbestand ebenso liegen wie an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Zudem wird wahrscheinlich bei der Wartung und Instandhaltung älterer Automobils mehr gespart", erklärte Steffen Mißbach, verantwortlich bei Tüv Rheinland für die Durchführung der Fahrzeuguntersuchungen in NRW. "Sicher ist aber: Aufgrund der großen Zahl von Hauptuntersuchungen, die wir auswerten, geben die Ergebnisse auch einen Hinweis auf die technische Qualität von Fahrzeugmodellen und deren Entwicklung im Lauf der Zeit."

Laut Tüv Rheinland sind die zuverlässigsten zwei- und dreijährigen Fahrzeuge im Jahr 2021 erneut der Mercedes GLC gefolgt von der Mercedes B-Klasse, dem VW T-Roc sowie Porsche 911 und Mercedes SLC.