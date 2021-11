Glücksatlas 2021: Berliner sind die unglücklichsten Menschen in Deutschland

Berlin. Die Menschen in Berlin sind einer Umfrage zufolge am unglücklichsten in ganz Deutschland. Im neuen „Glücksatlas“, der am Mittwoch vorgestellt wurde, landete Berlin weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Demnach erreicht das Bundesland - nach einem Rückgang um 0,58 - in diesem Jahr nur noch 6,2 Punkte auf einer Skala von 0 bis 10.

Corona beeinträchtigt das Glücksgefühl in Berlin

Der hohe Anteil der Selbstständigen in Berlin drücke das Glücksniveau, hieß es in der Studie. Diese seien bei Tätigkeiten im Einzelhandel und bei körpernahen Dienstleistungen besonders stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.

Als außerdem bemerkenswert stellt die Studie folgende Beobachtungen in Berlin heraus:

Junge Menschen sind normalerweise überdurchschnittlich glücklich, doch in der Corona-Krise sank vor allem die Lebenszufriedenheit der Jüngeren. Berlin hat den deutschlandweit höchsten Anteil junger Menschen unter 40 Jahren (48,8 Prozent).

Berlin hat den deutschlandweit zweithöchsten Anteil an Alleinlebenden (53 Prozent). Alleinlebende verloren überraschenderweise vergleichsweise wenig an Lebenszufriedenheit, was den Glücksabstieg etwas abgebremst haben dürfte.

Brandenburg: Ungeimpft ist gleich unzufrieden

In Brandenburg sind die Menschen laut der Studie mit 6,74 Punkten hingegen glücklicher. Die Studienmacher führen das darauf zurück, dass in dem Bundesland überdurchschnittlich viele Ältere leben, die den Ergebnissen der Umfrage nach unter der Pandemie weniger gelitten hätten. Negativ für die ostdeutschen Länder würden allerdings die dort in vielen Bundesländern niedrigen Impfquoten wirken. Demnach äußern Geimpfte eine wesentlich höhere Lebenszufriedenheit als Ungeimpfte.

Die glücklichsten Deutschen verortet der „Glücksatlas“ in Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt (beide 6,78 Punkte). Der „Glücksatlas“ wurde im Auftrag der Deutschen Post erstellt und basiert im Kern auf einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach mit mehr als 8400 Beteiligten.

