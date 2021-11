Barbara Slowik ist trotz zweimaliger Impfung am Coronavirus erkrankt. Die Polizeipräsidentin befindet sich in Quarantäne.

Corona in Berlin Berlins Polizeipräsidentin Slowik an Covid-19 erkrankt

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist an Covid-19 erkrankt. Am vergangenen Freitag sei Slowik (55) positiv auf Corona getestet worden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Mittwoch. Seitdem befinde sie sich zu Hause in Quarantäne. Slowik sei zweimal gegen Corona geimpft, die dritte Impfung sei in Kürze geplant gewesen. Die Polizei habe mehrere Kontaktpersonen informiert. Einige davon hätten sich vorsorglich in Quarantäne begeben.

Barbara Slowik: Krankheitsverlauf von Covid-19 mild

Slowik habe sich wegen vieler beruflicher Kontakte und eines Pflegefalls in der Verwandtschaft täglich mehrfach getestet und auf Abstand und Masketragen geachtet, sagte Cablitz. Am Freitagmorgen sei der Selbsttest aber positiv ausgefallen, Slowik sei umgehend nach Hause gefahren. Abends habe das positive Ergebnis eines PCR-Tests vorgelegen.

Der Krankheitsverlauf sei eher milde, inzwischen würde Slowik wieder von zu Hause aus arbeiten. Wann sie ins Büro zurückkehren werde, stehe noch nicht fest.

