Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen.

Brände Brand in Kreuzberg: Wohnhaus vorübergehend unbewohnbar

Berlin. Im Berliner Ortsteil Kreuzberg musste ein Wohnhaus aufgrund eines Brandes vorübergehend geräumt werden. Es habe am Dienstag im Keller des Hauses gebrannt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Feuer war zwar schnell gelöscht, hat aber Schäden an den Versorgungsleitungen hinterlassen. Vorübergehend ist das Haus nun nicht bewohnbar, für alle Bewohnerinnen und Bewohner wurde nach Angaben der Polizei eine Unterkunft gefunden. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-934419/2

