Berlin will klimaneutral werden - der Talk im Livestream

Berlin will bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Die Wirtschaft in der deutschen Hauptstadt spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie die Unternehmen das Ziel erreichen können und welche ersten praktischen Beispiele es für umgesetzte Projekte gibt, ist an diesem Mittwoch Thema im Wissenschaftstalk „Klimaneutrale Stadt“, den die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner in Kooperation mit der Berliner Morgenpost veranstaltet. Die Veranstaltung wird im Livestream auf morgenpost.de übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Auf dem Podium stellt unter anderem Nachhaltigkeitsforscher Felix Creutzig von der Technischen Universität (TU) Berlin die Frage, warum Klimaneutralität für die Berliner Wirtschaft wichtig ist. Matthias Wimmel vom Schienenfahrzeughersteller Stadler, der auch in Pankow ein Werk hat, und TU-Energiespeichertechnik-Professorin Julia Kowal berichten über ein Kooperationsprojekt aus dem Verkehrssektor. Florian Koch, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin Professor für Immobilienentwicklung, sowie Björn Brecht von der Berliner Firma Kieback & Peter sprechen über Potenziale im Gebäudesektor. Moderiert werden die Panels von Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath.

Um die Klimaziele zu erreichen, gelten sowohl der Gebäude- als auch der Verkehrssektor als große Hebel. In beiden Bereichen müsste der CO 2 -Ausstoß reduziert werden. Vor allem bei der Sanierung der Bestandsgebäude ist in den vergangenen Jahren Experten zufolge allerdings zu wenig passiert.

