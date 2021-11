Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung.

Brände Lagerhalle in Heidesee in Flammen

Heidesee. In der Gemeinde Heidesee (Landkreis Dahme-Spreewald) ist eine Lagerhalle in der Nacht zu Dienstag bis auf die Grundmauer runtergebrannt. Die Feuerwehr war auch am Dienstagmorgen noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Die Ursachen für den Brand sind bisher unklar. Personen wurden bei dem Brand der ehemaligen Tischlerei nicht verletzt.

