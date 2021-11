Koalitionsverhandlungen in Berlin geraten ins Stocken

Die Koalitionsverhandlungen für eine rot-grün-rote Regierung sind ins Stocken geraten. Am Montag sollten von den Chefverhandlern erste Ergebnisse präsentiert werden, doch dazu kam es nicht. Die drei Parteien konnten die Themen Kultur, Europa, Medien und Sport nicht abschließend klären und müssen in die Verlängerung gehen. Das überrascht, da zu Beginn die weniger problematischen Themenfelder abgearbeitet werden sollen, bevor die komplizierten Themen, wie Wohnen, Mobilität und Finanzen abgehandelt werden sollen. Hier werden die größten Schwierigkeiten vermutet.

Die Grünen wollen mehr Tempo bei der Verkehrswende, die SPD beim Bauen, die Linke will den erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung im Vertrag verankern, SPD und Grüne sind in diesem Punkt zögerlicher. Streit gibt es auch beim Thema Innere Sicherheit. SPD und Grüne wollen mehr Geld für Polizei und Feuerwehr, hier drücken die Linken auf die Bremse.

Koalitionsvertrag soll am 24. November stehen

Schon am Mittwoch wollen SPD, Grüne und Linke erste Ergebnisse zu den Themen Wirtschaft und Arbeit vorstellen, am Freitag stehen die Themen Soziales und Gesundheit auf dem Programm. Am 24. November soll der Koalitionsvertrag stehen, danach müssen die drei Parteien zustimmen. Am 21. Dezember soll Franziska Giffey (SPD) zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt und sollen die zehn Senatoren ernannt werden

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die sogenannte Dacharbeitsgruppe soll die Vorarbeiten der Fachpolitiker zusammen führen und Probleme aus dem Weg räumen. Sie entscheidet darüber, was schließlich tatsächlich in den Koalitionsvertrag einfließt. „Es ist die ganze Zeit schon sehr intensiv, aber für die Hauptverhandlungsrunde wird es jetzt noch intensiver, denn jetzt müssen die Fachverhandlungsgruppen uns ihre Ergebnisse vorlegen“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch. „Das heißt, sie sind dann mit dem für sie härtesten Teil durch, anschließend kommt aber alles in die Hauptverhandlungsgruppe, und dann geht es für uns erst richtig los.“ Offenbar sind die Verhandlungen doch komplizierter, als erwartet. Wann Kultur und Sport abschließend behandelt werden, ist unklar.

Am 12. November sollen die Arbeitsgruppen fertig sein

Die ersten Arbeitsgruppen haben bereits Abgabetermin, andere noch nicht. „Wir haben es gestaffelt, um es mit diesem engen Zeitplan hinzukriegen“, sagte Jarasch. „Es gibt ein paar überschaubare Themenfelder. Denen haben wir abverlangt, es schneller zu schaffen.“

Andere Arbeitsgruppen, etwa die für Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung oder die für Verkehr, hätten ein umfangreicheres Programm und noch etwas mehr Zeit. „Während die einen also schon im Endspurt sind, haben die anderen noch eine Woche vor sich.“

Die Fachpolitiker sollen aber nicht nur Vorschläge zu ihren Themenbereichen liefern. „Wir haben allen Fachverhandlungsgruppen abverlangt, dass sie priorisieren müssen“ sagte Jarasch. „Sie müssen also miteinander klären, welche Ausgaben und Projekte zwingend sind, welche sich zeitlich schieben lassen.“

„Für uns kommt jetzt noch der Hauptbrocken an Arbeit“

Das Sondierungspapier sei dafür eine gute Grundlage. „Wir haben dort auch finanzielle Schwerpunkte gesetzt, aber wir haben sie noch nicht mit Zahlen unterlegt. Insofern kommt für uns jetzt noch der Hauptbrocken an Arbeit.“

Jarasch geht aber davon aus, dass der Zeitplan, den sich die drei Parteien gesetzt haben, zu halten ist: „Ich setze sehr darauf, dass der Koalitionsvertrag am 24. November steht“, so die Grünen-Politikerin. „Es gibt schon noch ein paar Puffer, die wir eingebaut haben. Es wird sportlich, aber ich glaube, man kann es hinkriegen. Natürlich sind die Wochenenden auch nicht mehr heilig.“ Die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey, die Berlins nächste Regierende Bürgermeisterin werden möchte, hat als Ziel ausgegeben, noch vor Weihnachten einen neuen Senat zu bilden.