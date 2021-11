Warnstreiks in Bezirks- und Sozialämtern sowie Kitas

An diesem Dienstag ruht in diversen Ämtern und Kitas der Betrieb. Verdi fordert fünf Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder.

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen, um in der bundesweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder Druck zu machen. Zum Arbeitskampf aufgerufen sind Beschäftigte einzelner Bezirksämter, die Mitarbeitenden in den Sozialämtern sowie in einzelnen Kindertagesstätten der Berliner Kita-Eigenbetriebe.

Für zehn Uhr am Vormittag hat die Gewerkschaft die Warnstreikenden zu einer Kundgebung vor dem Rathaus Tempelhof am Tempelhofer Damm aufgerufen. Verdi rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es müsse mit Einschränkungen in den Ämtern und mit Schließungen von Kindertagesstätten gerechnet werden, so die Gewerkschaft. Eltern würden mit Elternbriefen informiert.

200.000 Personen in der Region betroffen

Die Aktion sei „ein erstes Warnsignal an die Arbeitgeber, die auch zur zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot mitgebracht haben“, sagte Andrea Kühnemann, stellvertretende Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg. Die „harte Haltung der Arbeitgeber zwinge die Gewerkschaft daher zu Reaktionen: „Auch weitere Warnstreiks werden folgen.“

Die zweite Tarifrunde für die bundesweit 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten war am 1. November ohne Ergebnisse geblieben. Verdi fordert fünf Prozent mehr Geld, aber mindestens 150 Euro mehr im Monat. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen solle es 300 Euro mehr geben, für Auszubildende und Praktikanten 100 Euro. In Berlin-Brandenburg sind von den Verhandlungen rund 200.000 Beschäftigte betroffen. Wenn wie üblich die Ergebnisse auch auf Beamtinnen und Beamte sowie Pensionärinnen und Pensionäre übertragen werden, wäre die Tarifrunde für weitere zwei Millionen Personen relevant.

Angesichts der wegen Corona bereits angespannten Haushaltslage der Bundesländer wird mit harten Verhandlungen gerechnet. 2019 hatte es fast drei Monate mit zahlreichen Warnstreik-Runden gedauert, bis sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einigen konnten.

Einigung im Gastgewerbe: Mindestens zwölf Euro für alle

Ein anderer Tarifkonflikt in der Stadt ist hingegen beigelegt. Die Arbeitgeber vom Branchenverband Dehoga haben sich mit der Gewerkschaft NGG auf einen neuen Tarifvertrag für die 80.000 Beschäftigten des Berliner Gastgewerbes geeinigt.

Vor allem für die Beschäftigten in den beiden untersten Tarifgruppen steigen die Löhne im kommenden Jahr stark, um 13,5 beziehungsweise 9,4 Prozent auf zwölf Euro pro Stunde. Die Tarifgruppe vier bekommt 12,50 Euro. Für alle anderen gibt es ab 2022 vier und ab 2023 sechs Prozent mehr Geld. Der Tarifvertrag läuft bis Sommer 2023. Auszubildende bekommen pauschal jeweils 50 Euro mehr, im dritten Lehrjahr erhalten Azubis dann 1150 Euro im Monat.