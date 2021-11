Wetter Das Wetter wird freundlicher in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Nach einem sehr wolkigen Montag wird es in Berlin und Brandenburg freundlicher. Die Woche startet laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch stark bewölkt, im Süden der Region ist auch Regen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad.

Der Dienstag beginnt zunächst mit Nebel, dann wird es heiter bis wolkig bei Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Am Mittwoch scheint überwiegend die Sonne. Erst am Abend ziehen in der Prignitz Wolken auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen neun und elf Grad.

