Maskenpflicht auch an Berlins Grundschulen – Druck wächst

Berlin. Mit steigenden Corona-Zahlen wird in Berlin über stärkere Einschränkungen diskutiert – und auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht an Grundschulen gefordert. Derzeit haben die beiden Altersgruppen der Fünf- bis Neunjährigen sowie der Zehn- bis 14-Jährige die mit weitem Abstand höchsten Inzidenzen, diese kletterten am Wochenende auf über 500. An diesem Montag tagt der Hygienebeirat, das Beratungsgremium der Senatsbildungsverwaltung. Wie ein Verwaltungssprecher sagte, werde man „die aktuelle Infektionslage beraten und sicherlich auch das Thema Maskenpflicht ansprechen“.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Nina Stahr, twitterte am Sonntag: „In der Schule unseres Kindes gibt es inzwischen elf Coronafälle – sie steht weiterhin auf ,grün’ & niemand weiß wieso, weil die Richtlinien zur Einstufung nicht einsehbar sind.“ Viele Eltern seien extrem verunsichert und wünschten sich mehr Schutz. „Die Maskenpflicht ist ein verhältnismäßig kleiner Eingriff, der im Hinblick auf den Infektionsschutz aber große Wirkung hat und verhindert, dass Kinder erkranken und die Infektion in die Familie tragen“, sagte Stahr der Berliner Morgenpost.

Bis auf eine Schule stehen alle auf „Grün“

Dabei sieht sie auch ein Problem im Ampel-Stufenplan, der vorsieht, dass bei einem Wechsel von „Grün“ auf „Gelb“ nicht nur die Maskenpflicht an Grundschulen wieder kommt, sondern auch der Wechselunterricht. Noch stehen in Berlin bis auf eine Schule alle auf „_Grün“. „Deshalb müssen wir dringend diskutieren, ob eine Zwischenstufe mit Wiedereinführung der Maskenpflicht nicht der bessere Weg wäre“, so Stahr. Zudem sprach sie sich dafür aus, dass Corona-Tests künftig wieder dreimal wöchentlich stattfinden sollten. Auch die Lieferung der weiteren Luftfilter müsse endlich schneller erfolgen. Derzeit gibt es an den Schulen rund 11.000 Luftfilter, also für etwa die Hälfte der Berliner Klassenräume.

Die Bildungsexpertin der Linken, Regina Kittler, äußerte sich ebenfalls auf Twitter: „Der Hygienebeirat muss die Maskenpflicht & die fehlenden Luftfilter einfordern & über Hybridunterricht, Präsenzpflicht usw. entscheiden!“

Giffey fordert Auweitung von 2G

Astrid-Sabine Busse, die Vorsitzende vom Interessenverband Berliner Schulleitungen und Leiterin der Schule in der Köllnischen Heide, sieht die Maskenpflicht zwiespältig. „Wir freuen uns, dass zurzeit kein Masken getragen werden müssen. Für Kinder ist das sehr anstrengend, weil keine Mimik zu sehen ist“, sagte sie, berichtete aber auch von kontinuierlich steigenden Corona-Fällen unter den Kindern. Busse rechnet deshalb damit, dass die Warnampel bald auf „Gelb“ umspringen könnte. Aber: „Ich hoffe inständig, dass die volle Präsenz bleibt. Wir haben gesehen, was Lockdowns und Wechselunterricht mit den Kindern machen.“

Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat am Sonntag ebenfalls strengere Corona-Regeln gefordert. „Wir müssen alles dafür tun, einen weiteren Lockdown, insbesondere die Schließung von Schulen und Kitas, zu vermeiden“, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. „Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen plädiere ich für die Pflicht zur Anwendung und Ausweitung der 2G-Regel an Orten und bei Ereignissen, an denen viele Menschen zusammenkommen.“ Als Beispiele nannte sie Kinos, Restaurants oder Pflegeheime.

Ähnliche Überlegungen gibt es auch beim Senat. Dieser plant seine nächste reguläre Sitzung wegen des 9. November allerdings erst für den 16. November. „Der Senat wird sich natürlich in der Zwischenzeit trotzdem zu Corona zusammenschalten“, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch. Auch ein neuer Beschluss noch diese Woche sei nicht ausgeschlossen.