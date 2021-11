Wetter in Berlin: Wetterdienst warnt vor Windböen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag eine amtliche Warnung vor Windböen in Berlin herausgegeben.

Berlin. In der Hauptstadt ist es am Sonntag sehr ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung für Berlin herausgegeben. Demnach könnten am Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe müsse mit Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Eine aktuelle Warnkarte des DWD können Sie hier einsehen.

Nachdem sich der Sonnabend immerhin noch weitgehend trocken zeigte, ist am Sonntag mit mehr Regen zu rechnen. Immer wieder soll es Schauer geben, die Sonne zeigt sich nur selten. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 11 Grad, in der Nacht fallen sie bis auf 7 Grad.

Die Wettervorhersage des DWD im Detail:

Sonntag, 7. November 2021: Heute Vormittag zunächst bedeckt und zeitweise etwas Regen, bis zum Mittag südostwärts abziehend. Nachfolgend wolkig bis stark bewölkt und einzelne Schauer. Höchstwerte um 11 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, lokal Windböen bis 60 km/h (Bft 7). In Schauernähe stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) nicht ausgeschlossen. Abends Windabnahme. In der Nacht zum Montag viele Wolken und gebietsweise Schauer. Tiefstwerte 7 bis 5 Grad. Mäßiger, vorübergehend frischer Wind aus Südwest bis West.

Montag, 8. November 2021: Am Montag stark bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise Regen. Höchstwerte zwischen 9 und 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, bis zum Abend teils auf Nordwest bis Nord drehend und deutlich abschwächend. In der Nacht zum Dienstag wolkig, im Verlauf Bildung von Nebel oder Hochnebel. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, bei längerem Aufklaren in Bodennähe leichter Frost um -1 Grad. Schwachwindig.

Dienstag, 9. November 2021: Am Dienstag nach teils zäher Nebel- und Hochnebelauflösung heiter bis wolkig und trocken. Temperaturanstieg auf 9 bis 11 Grad. Schwacher Südwind. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Lokal flacher Nebel. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad, vielerorts Frost in Bodennähe bis -3 Grad. Schwacher Südost- bis Südwind.

Mittwoch, 10. November 2021: Am Mittwoch verbreitet sonnig. Am Nachmittag und Abend in der Nordwesthälfte dichte Wolkenfelder. Trocken. Höchstwerte 9 bis 11 Grad. Schwacher Südwind. In der Nacht zum Donnerstag von Nordwesten dichte Bewölkung, bis zum Morgen die Niederlausitz erreichend, zuvor klar. Weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad, in Bodennähe im Süden bis -4 Grad. Schwachwindig.

