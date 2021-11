Demo für bessere Lernbedingungen an Berliner Schulen

Berlin. Zahlreiche Lehrer, Schüler und Eltern haben am Samstag in Berlin-Mitte für mehr Personal und bessere Lernbedingungen an Berlins Schulen demonstriert. Eine Sprecherin der Initiative "Schule muss anders" sprach von rund 2000 Teilnehmern. Die Polizei nannte eine Zahl "im oberen dreistelligen Bereich." Die Demonstranten zogen vom Haus der Statistik um den Alexanderplatz herum zum Roten Rathaus. Auf Transparenten zeigten sie Slogans wie "Make Schule great again", "Kleinere Klassen, größerer Lernerfolg" und "Bildung ist kein Verlierer-Ressort". Sie übergaben 6600 Unterschriften von Lehrern und Mitarbeitern aus 180 Berliner Schulen an Vertreter von SPD, Grünen und Linken vor dem Roten Rathaus. Die Unterschriften stammten aus der Petition "Schule muss anders", die sich an die Berliner Koalitionsgespräche richtet.

Die Initiative fordert mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze für Lehrer, damit diese mehr Zeit für die individuelle Begleitung der Schüler erhalten. Um allen Kindern gerecht zu werden, brauche es Teams aus unterschiedlichen Berufsgruppen als festen Teil des Kollegiums, erklärt die Initiative auf ihrer Internetseite. Gewünscht werden demnach unter anderem Schulassistenten, Künstler, Handwerker und Dolmetscher. Als weitere Forderung wird die Bekämpfung von Diskriminierung in den Schulen genannt.

Die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf der Demonstration. Die Hygiene-Regeln zur Corona-Pandemie seien weitestgehend eingehalten worden, sagte ein Sprecher. Es seien nur sehr wenige Menschen ohne Maske aufgefallen.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-893629/2