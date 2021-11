Berlins Silvesterparty 2021 am Brandenburger Tor - Alle Infos

Auf der Partymeile am Brandenburger Tor feiert Berlin das Jahresende. Alle Infos zu Live-Show, Musikacts und Einlass an Silvester.

Happy New Year: 2021 soll die Silvesterparty am Brandenburger Tor wieder mit Publikum vor Ort stattfinden.

Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor soll 2021 unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ stattfinden. Während der Jahreswechsel 2020/2021 wegen der Corona-Pandemie als Fernsehproduktion ohne Live-Publikum stattfand, planen die Veranstalter in diesem Jahr die Feierlichkeiten wieder mit Publikum vor Ort durchzuführen.

Auf der Party-Meile feiern jedes Jahr Besucher aus aller Welt zusammen das Ende des alten Jahres und den Beginn des neuen Jahres mit Live-Musik, Höhenfeuerwerk und Open-Air-Disco. Das müssen Sie beachten, wenn Sie auf der Partymeile auf der Straße des 17. Juni feiern möchten:

Wann und wo findet die Silvesterparty in Berlin statt?

Am Freitag, den 31. Dezember 2021, werden Tausende Menschen den Jahresumschwung in der Hauptstadt auf der Party-Meile am Brandenburger Tor feiern. Berlins größte Silvesterparty findet auf der knapp zwei Kilometer langen Meile zwischen der Siegessäule und dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor statt.

Welche Liveauftritte erwartet die Besucher?

Im Laufe des Dezembers wird nach und nach das Line-Up für die Festmeile in diesem Jahr bekannt gegeben. Bereits angekündigt wurden Auftritte von:

Adel Tawil

Dieter Hallervorden

Alle Farben

Glasperlenspiel

Dieter Hallervorden feiert Silvester am Brandenburger Tor

Was bietet die Party-Meile am 17. Juni?

Entlang der Party-Meile wird für ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken gesorgt. An den Essständen im Food-Areal gibt es heiße und kalte Speisen sowie ein reiches Angebot an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Einen tollen Blick auf das Silvesterspektakel verspricht auch in diesem Jahr das Riesenrad auf der Straße des 17. Juni. Auf der Spaßmeile befinden sich außerdem noch weitere Fahrgeschäfte und Attraktionen für Groß und Klein.

Neben den Auftritten auf der großen Show-Bühne gibt es einen DJ Tower und extra große LED Screens entlang der gesamten Strecke der Party-Meile. Die Open-End-Disco mit DJ Unterhaltung sorgt nach Mitternacht für Unterhaltung unter freiem Himmel.

Silvesterparty am Brandenburger Tor (Archivbild)

Foto: Christophe Gateau / dpa

Wie viel kostet der Eintritt zur Partymeile?

Der Eintritt zur Silvestermeile ist wie immer frei. Allerdings sollten Besucher möglichst früh anreisen: Je später der Abend, desto länger werden erfahrungsgemäß die Schlangen am Einlass.

Programm: Wann öffnet die Silvestermeile?

Nach aktueller Planung können Besucher die Feiermeile am Donnerstag (30. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) jeweils ab 14 Uhr betreten. Am Nachmittag und frühen Abend finden in der Regel die Musikproben der am Abend auftretenden Künstler statt. Um 19 Uhr beginnt dann Bühnenprogramm mit diversen Live-Bands und DJs. In den letzten Jahren endete die Party am 1. Januar um 3 Uhr morgens. Besucher, die den Jahreswechsel vor dem Brandenburger Tor feiern möchte, sollten sich rechtzeitig vor Mitternacht vor Ort einfinden, um noch Zugang zu erhalten.

Corona: Welche Auflagen gelten für die Silvesterparty?

Nachdem die Silvesterparty am Brandenburger Tor im vergangenen Jahr ohne Zuschauer stattfinden musste, können sich Fans Silvester 2021 wieder auf Feier vor Ort freuen. Da die Corona-Pandemie aber auch zum Jahreswechsel 2021/2022 noch nicht bewältigt ist, wird die Party nur unter Schutzauflagen stattfinden können. Derzeit sind die Veranstalter mit den Berliner Behörden in Absprachen, um ein konkretes Hygiene- und Veranstaltungskonzept vorzulegen.

Bitte beachten Sie für aktuelle Informationen zu den Corona-Auflagen die Internetseite der Veranstalter sowie die geltenden Infektionsschutzverordnungen Coronavirus.

Silvesterparty am Brandenburger Tor (Archivbild)

Foto: Jens Kalaene / dpa

Wie kommt man zur Silvestermeile?

Wer den Jahreswechsel am Brandenburger Tor verbringen möchte, reist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Es wird emp­fohlen, nicht mit dem Auto anzureisen, da das Festgelände weiträumig abgesperrt wird. Von den S-Bahnhöfen Brandenburger Tor (S1, S2, S25, S26) und Tiergarten (S3, S5, S7 und S9) sowie den U-Bahnhöfen Unter den Linden (U5, U6) und Brandenburger Tor (U5) ist das Festgelände gut erreichbar. Achtung: Der U-Bahnhof Brandenburger Tor schließt um 16 Uhr. Außerdem können Anreisende mit dem Bus 100 oder TXL zur Station Brandenburger Tor fahren.

Hier finden Sie den Lageplan, auf dem die Eingänge zum Festgelände verzeichnet sind.

Wo ist der Einlass?

Jeweils zwei Eingänge zur Partymeile befinden sich auf der Ebertstraße an den Ecken Behrenstraße sowie Scheidemannstraße. Die weiteren Einlässe liegen auf der Straße des 17. Juni an der Bellevueallee sowie an der Yitzhak-Rabin-Straße, Ecke Scheidemannstraße.

Sicherheit: Gibt es Einlasskontrollen?

Es werden an den Eingängen aus Sicherheitsgründen Personenkontrollen durchgeführt. Feuerwerkskörper jeglicher Art sind strengstens verboten. Alle spitzen und scharfen Gegenstände, sowie Gegenstände, die als Waffen benutzt werden können, dürfen ebenfalls nicht auf die Veranstaltungsfläche mitgenommen werden. Weitere Informationen zu den Einlasskontrollen sowie eine Liste der auf dem Festgelände nicht zugelassenen Gegenstände finden Sie unter: www.berliner-silvester.de.

Wird die Silvesterparty 2021 im TV übertragen?

Ja, wer nicht vor live Ort sein kann, hat die Möglichkeit von zu Hause aus an der Stimmung auf der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor teilzuhaben. Das ZDF berichtet mit seiner TV-Sendung „Willkommen 2022“ live aus der Hauptstadt. Feierwillige können die Party, die Musik- und Showauftritte und das Feuerwerk am Brandenburger Tor also auch bequem von der heimischen Couch aus verfolgen. Moderiert wird die Show am Freitag (31. Dezember 2021) ab 20.15 Uhr von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

So war die Silvesternacht im letzten Jahr:

Eine Lichtprojektion bei der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2021" auf dem Brandenburger Tor. Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor ist dieses Jahr coronabedingt abgesagt. Foto: Christoph Soeder/dpa

Feuerwerk am Brandenburger Tor während der ZDF-Show "Willkommen 2021". Foto: John MACDOUGALL / various sources / AFP

Feuerwerk über der Quadriga. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Feuerwerk bei der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2021" am Brandenburger Tor (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Foto: Christoph Soeder/dpa

Eine Sicherheitsmitarbeiterin trägt am Rande der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2021" einen Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift "Happy New Year 2021". Foto: Christoph Soeder/dpa



In Berlin wurde der Jahreswechsel sehr ruhig gefeiert. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

"Verbotszone! Feuerwerk verboten", steht auf einem Schild an einer Absperrung. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Neujahrsmorgen: Abgebranntes Feuerwerk liegt auf einer Straße. In Berlin wurde dieses Jahr, aufgrund der Corona-Pandemie, deutlich weniger Feuerwerk gezündet als in vergangenen Jahren. Foto: Christophe Gateau/dpa

Polizisten bitten Passanten um die Einhaltung der Corona-Verordnungen. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Keine große Party in diesem Jahr: Leergefegt zeigt sich die Straße des 17. Juni in der Silvesternacht. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/Getty Images



Nicht viel los Unter den Linden in der Silvesternacht 2020. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Polizisten zerstreuen eine Menschenansammlung Unter den Linden in der Silvesternacht. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Am Bebelplatz nehmen Polizisten einen Mann fest. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Polizei im Einsatz - hier am Alexanderplatz. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Wie leergefegt: Der abgesperrte Alexanderplatz in der Silvesternacht. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



Polizeipräsenz rund um das Brandenburger Tor. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Ganz auf Raketen musste man an Silvester 2020 nicht verzichten. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Polizisten stehen auf dem Kottbusser Damm. Dort trotzten zahlreiche Menschen dem coronabedingten Böllerverbot. Foto: Paul Zinken/dpa

Auf der Oberbaumbrücke ist ein kleines Feuerwerk zu sehen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahreswechseln wurde nur sehr wenig Feuerwerk gezündet. Foto: Christophe Gateau/dpa

Polizisten mit Helmen gehen über die Oberbaumbrücke. Foto: Christophe Gateau/dpa



Silvester 2021 auf dem Kreuzberg. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Böllerverbotszone: Silvester 2021 in der Pallasstraße. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Am 31. Dezember informieren sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Innensenator Andreas Geisel bei der Berliner Polizei über die Einhaltung der Coronamaßnahmen (vl. ). Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



