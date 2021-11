Konzert: Queen und Adam Lambert live in Berlin 2022 - Alle Infos

Die Rockikonen Queen kommen mit Adam Lambert als Frontsänger nach Deutschland und spielen am 24. Juni 2022 in Berlin. Fans dürfen sich auf den unverwechselbaren Sound der Band und zeitlose Superhits wie "We Will Rock You", "We Are the Champions" und "Bohemian Rhapsody" freuen.

Seit Freddie Mercurys Tod 1991 halten Brian May und Roger Taylor die Legende Queen am Leben und folgen damit der Aufforderung ihres legendären Bandleaders: "The Show Must Go On". Queen wird seit 2013 auf ihren Touren durch Frontmann Adam Lambert unterstützt. Fans können sich außerdem auf Videoeinspieler von Freddie Mercury freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 24. Juni 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 24. Juni 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 24. Juni 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an ihren jeweiligen Ticketanbieter.“

Wo werden Queen auftreten?

Queen und Adam Lambert werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (24. Juni 2022) um 18 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Queen und Adam Lambert bei einem Konzert 2017 in London.

Foto: matrixpictures.co.uk / picture alliance/Matrixpictures

Welche Songs werden Queen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Queen mit Adam Lambert bei ihrem Konzert 2020 im australischen Melbourne:

Now I'm Here Seven Seas of Rhye Keep Yourself Alive Hammer to Fall Somebody to Love Killer Queen Don't Stop Me Now In the Lap of the Gods... Revisited Bicycle Race Fat Bottomed Girls Another One Bites the Dust I Want It All Love of My Life '39 Crazy Little Thing Called Love Drum Solo Under Pressure Dragon Attack Whole Lotta Love Heartbreak Hotel I Want to Break Free Who Wants to Live Forever Guitar Solo Tie Your Mother Down The Show Must Go On Radio Ga Ga Bohemian Rhapsody

Zugabe:

Ay‐Oh We Will Rock You We Are the Champions God Save the Queen "Heroes"

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Queen und Adam Lambert live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 24. Juni 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.