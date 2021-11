Konzert: André Rieu live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

André Rieu kommt am 13. Januar 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Geiger und Konzertdirektor André Rieu spielt am 13. Januar 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena André Rieu live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Wie kein Zweiter versteht es André Rieu, sein Millionenpublikum mit populären klassischen Melodien zu berühren. Jetzt tourt der Künstler im Rahmen seiner großen Deutschlandtournee durch die Stadien der Republik und wird am 13. Januar 2022 ein Konzert in Berlin spielen. Auf der Bühne wird André Rieu unterstützt durch das 60-köpfige Johann-Strauss-Orchester, zahlreiche internationale Sopranistinnen und den Platin Tenors.

Kaum ein anderer Superstar begeistert jedes Jahr so viele Menschen wie der niederländische Stargeiger. Die Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Konzertabend freuen – mit vielen Welthits aus Film, Musical und Oper sowie einer Auswahl weltbekannter Schlager, Popsongs und Walzer.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 30. Januar 2021 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 13. Januar 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit."

Wo wird André Rieu auftreten?

André Rieu wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von André Rieu in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 149 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (13. Januar 2022) um 18 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

André Rieu

Welche Songs spielt André Rieu in Berlin?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte André Rieu bei seinem Konzert 2019 in Santiago, Chile:

March on Stage Blaze Away Nel blu, dipinto di blu Tiritomba Nessun dorma Concierto de Aranjuez Zirkus Renz Hallelujah Schneewalzer Im Weissen Rößl Medley Que guapa Sportpalast Waltz The Lonely Shepperd Lara's Theme Poliushko Polie Kalinka Cara Nome An der schönen blauen Donau, Op.314 All Men Shall Be Brothers Radetzky March, Op.228

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

André Rieu live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 13. Januar 2022, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.