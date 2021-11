Konzert: A-ha live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

A-ha sind zurück: Die norwegischen Pop-Rock-Superstars um Frontmann Morten Harket kommen im Rahmen ihrer aktuellen "Hunting High and Low live"-Tour nach Deutschland und spielen am 11. Mai 2022 ein Konzert in Berlin.

Die Show ist eine Hommage an das gleichnamige Debütalbum der Band, das vor 35 Jahren erschien. Fans dürfen sich auf unvergessliche Hits wie "Take On Me", "The Sun Always Shiney On TV" und "Here I Stand and Face the Rain" freuen. Zusätzlich zum kompletten "Hunting High and Low"-Album wird a-ha eine exklusive Auswahl aus ihrem großen Repertoire live performen.

"Mit der Songauswahl und Reihenfolge des Albums wird es eine Show, die sich von allem unterscheiden wird, was wir bisher gemacht haben", so Bandgitarrist Pål Waaktaar-Savoy zur aktuellen Show. "Wir wissen es zu schätzen wie die Tour unseren Geist und unsere Stimmung zurück in die Zeit bringen wird, als Hunting High and Low entstand - als wir zusammen in einer kleinen Wohnung in London lebten und rund um die Uhr an den Songs arbeiteten."

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 6. November 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 2. Mai 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 11. Mai 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!"

Wo werden a-ha auftreten?

A-ha wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von a-ha in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Ticket ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 60,20 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 139 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (11. Mai 2022) um 18 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs wird a-ha in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten a-ha bei ihrem Konzert 2020 in Christchurch, Neuseeland:

Take On Me Train of Thought Hunting High and Low The Blue Sky Living a Boy's Adventure Tale The Sun Always Shines on T.V. And You Tell Me Love Is Reason I Dream Myself Alive Here I Stand and Face the Rain Crying in the Rain Sycamore Leaves The Swing of Things Analogue (All I Want) I've Been Losing You Stay on These Roads

Zugabe:

Scoundrel Days The Living Daylights

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

A-ha live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 11. Mai 2022, Einlass gegen 18 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.