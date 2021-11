Landgericht: Zwei Männer wegen Mordes verurteilt

Cottbus. Mehr als anderthalb Jahre nach dem Tod eines 31-Jährigen in Cottbus hat das Landgericht zwei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Die Männer erhielten am Freitagmorgen jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe, sagte eine Gerichtssprecherin. Zuvor hatte die Lausitzer Rundschau und der Sender rbb über das Urteil berichtet. Der Mann war am 1. März 2020 in der Cottbuser Innenstadt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zeugen hatten laut Polizei am Abend mehrere Schüsse gehört. Nach Angaben der Sprecherin kann der Geschädigte der Türsteher-Szene zugeordnet werden.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte wenige Tage danach, es handele sich höchstwahrscheinlich um Milieu-Kriminalität. Näheres lasse sich aber erst nach Abschluss der Ermittlungen sagen. Die Tat mitten in der Stadt von Cottbus hatte für Entsetzen gesorgt.

