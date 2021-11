Verkehr Autounfall am Berliner Ring: Eine schwer verletzte Person

Werder. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf dem westlichen Berliner Ring zwischen Werder und Großkreuz (Kreis Potsdam-Mittelmark) ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen fuhr der Fahrer eines Kleintransporters kurz vor Mitternacht in der falschen Richtung auf die Autobahn auf und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der LkW-Fahrer wurde leicht verletzt, der schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn Richtung Norden ist an der Unfallstelle nach Schätzung der Polizei bis in den frühen Morgen hinein gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-874371/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.