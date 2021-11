Berlin fordert Corona-Hilfe vom Bund

Berlin. Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen und einer zunehmenden Belegung der Krankenhausbetten fordern die Bundesländer, allen voran Berlin, finanzielle Zusagen vom Bund. „Wir erwarten vom Bund ein starkes Signal, dass die Krankenhäuser finanziell sicher durch diese Krise gesteuert werden“, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) der Berliner Morgenpost. Sollten erneut Betten frei gehalten werden müssen, um Corona-Patienten zu behandeln, müsse der Bund erneut die Finanzierung übernehmen. „Das ist meine Forderung und meine Initiative“, sagte Kalayci.

Um die anrollende vierte Corona-Welle bekämpfen zu können, fordern die Länder vom Bund auch finanzielle Hilfe, um die Impfzentren für die Booster-Impfungen offen zu halten. Ansonsten blieben sie auf den Kosten sitzen, wenn die epidemische Notlage wie geplant am 25. November aufgehoben wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Ärzteverbände einigten sich am Donnerstag darauf, dass die sogenannte Booster-Impfung allen angeboten werden soll, deren zweite Impfung sechs Monate oder mehr zurückliegt. Dem stimmten auch die Gesundheitsmister der Bundesländer zu, sagte Spahn.

Sie beraten bis diesen Freitag bei einer Konferenz in Lindau am Bodensee über weitere Maßnahmen. Im Blick stehen dabei unter anderem auch Testvorgaben für Pflegeheime. Und: Ein Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Bund rückwirkend zum 1. November die rechtliche Grundlage dafür schaffen soll, dass Kliniken erneut Ausgleichszahlungen für leerstehende Betten überwiesen werden können.

Unterstützung erhält Kalayci von der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG). „Die Krankenhausbeschäftigten, insbesondere Pflegekräfte und Ärzte, haben in der Pandemie bislang enorme Anstrengungen unternommen, um die Versorgung zu gewährleisten“, sagte BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner. „Sie haben verdient, dass jetzt alles Notwendige unternommen wird, um eine erneute Verschärfung der Pandemie und damit eine Überlastung des Personals zu verhindern.“ Das gelte ebenso für Patienten, deren planbare Operationen absehbar wieder verschoben werden müssen.

Hausärzteverband: Praxen haben Kapazität für deutlich mehr Impfungen

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt derzeit stark zu. Auch die damit einhergehenden Krankenhauseinweisungen. Aktuell werden in Berlin 431 Corona-Patienten stationär behandelt, 113 davon auf Intensivstationen. Vor dem Hintergrund steigender Zahlen fordert der Berliner Hausärzteverband von der Ständigen Impfkommission (Stiko), den Hausärzten mehr Freiheiten beim Impfen gegen das Coronavirus zu geben.

Der Verbandsvorsitzende Wolfgang Kreischer sagte am Donnerstag im Rundfun Berlin-Brandenburg, die Stiko müsse schneller werden – auch bei den Kinderimpfungen: „Die Stiko muss uns grünes Licht geben, wir müssen genügend Impfstoff haben, und wir müssen finanziell besser ausgestattet werden. Dann kriegen wir das hin“, sagte er. Kreischer betonte, in Deutschland sei auch in der Aufklärung viel verschlafen worden. Deshalb gebe es einige Patienten, die nicht geimpft werden wollen. Diese seien nun das größte Risiko.

Rekordwert: 33.949 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bundesweit einen Rekordwert von 33.949 Neuinfektionen binnen eines Tages – so viele wie noch nie im Verlauf der Pandemie. Der bisherige Rekord lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020. Nach den Beschlüssen der Gesundheitsminister ist auch eine weitere Konferenz der Ministerpräsidenten möglich, die in der kommenden Woche stattfinden könnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dies mehrfach angeboten.

Der Berliner Senat will auf seiner nächsten regulären Sitzung am 16. September über weitere Schritte beraten. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) sind neue Auflagen für Veranstaltungen denkbar. Auch eine Testpflicht für Geimpfte und Genesene wird diskutiert.