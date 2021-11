Erste Berliner Schule mit Glasfaser-Internet ausgestattet

Berlin. Die Pandemie hat in den letzten eineinhalb Jahren aufgezeigt, wie wichtig die Digitalisierung an den Schulen ist – und wie viele Defizite es noch gibt. Nun geht es in Berlin offenbar voran: Nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung ist das Land bei der Umsetzung des Digitalpakts bundesweit führend.Berlin belegt bei der prozentualen Mittelbindung im bundesweiten Vergleich den zweiten Platz. Das heißt: Rund 165 Millionen Euro von 257 Millionen Euro sind bereits für verschiedenste Vorhaben im Bereich Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen bestimmt und gebunden. Das sind bereits gut 64 Prozent aller bis zum Jahr 2024 zur Verfügung stehenden Mittel.

Schulen in Berlin: Digitalpakt sieht Verbesserung der digitalen Vernetzung vor

Beim Digitalpakt gehe es insbesondere um den Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden, um pädagogische Standard-Schulserver, schulisches WLAN, interaktive Tafeln und Displays oder auch um digitale Arbeitsgeräte, vor allem für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung. Alle Berliner Schulen hätten zu ihren Anträgen entsprechende Medienkonzepte erstellt, die genehmigt worden sind, hieß es aus der Verwaltung.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) freut sich, dass das Land Berlin den Digitalpakt sehr zügig umsetze. „Das zeigt, dass unsere Anstrengungen hier mehr Tempo zu machen, gefruchtet haben. Insgesamt bestätigen inzwischen mehrere Untersuchungen, dass das digitale Lernen an Berliner Schulen beträchtlich an Dynamik gewonnen hat“, so die Senatorin.

Erste Schule hat einen Glasfaser-Internetanschluss

Nachdem noch Anfang des Jahres die Mehrheit der allgemeinbildenden Schulen in Berlin noch nicht einmal über einen zeitgemäßen Internetanschluss verfügte, obwohl die Mittel aus dem Digitalpakt bereits seit 2019 zur Verfügung stehen, kann sich nun seit August immerhin die erste Schule über einen Glasfaser-Internetanschluss freuen. Zu dem Testversuch gehören insgesamt noch 61 weitere Schulstandorte, die sich zurzeit in der Umsetzung befinden.

Aktuell seien bereits 30 der Pilotstandorte technisch mit einem Anschluss versorgt und würden sukzessive in Betrieb genommen. Der Anschluss der übrigen Schulen des Projekts solle bis Jahresende 2021 erfolgen. Man wolle so Erfahrungen sammeln und definierte Anforderungen testen. Danach gehe es an die Umsetzung von Glasfaseranschlüssen an rund 600 weiteren Schulstandorten.