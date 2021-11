Berlin steuert seine Ampeln ab 2023 wieder selbst

Neues Landesunternehmen soll Ampel-Management in Berlin übernehmen. Kaufvertrag mit bisherigem Betreiber Alliander ist unterschrieben.

Das neu zu gründende Landesunternehmen Infrasignal soll in Berlin künftig das Ampel-Management übernehmen.

Berlin. Das Land Berlin wird ab dem Jahr 2023 die gut 2100 Ampeln in der Stadt wieder selbst steuern. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Am Donnerstag sei ein entsprechender Kauf- und Übertragungsvertrag zwischen dem bisherigen Betreiber Alliander und dem landeseigenen Unternehmen Grün Berlin unterzeichnet worden. Zuständig für Bau, Betrieb, Wartung und Modernisierung soll künftig eine Grün-Berlin-Tochter sein, die unter dem Namen „Infrasignal“ noch gegründet werden soll.

Das Ziel des Landes, das Ampel-Management zu rekommunalisieren, war bereits vor einigen Monaten bekannt geworden. Verwiesen wurde damals auf zunehmende Schwierigkeiten an den Schnittstellen zwischen Verwaltung und Alliander, das seit 2006 die Ampeln in der Hauptstadt steuert. Von der Übernahme durch ein Landesunternehmen verspricht man sich nun, eine höhere Verbindlichkeit und mehr Tempo bei der Anpassung der Ampeln an die Vorgaben aus dem Mobilitätsgesetz.

Direkte Ampel-Steuerung soll Mobilitätswende beschleunigen

Dieses sieht etwa verstärkte Vorrangschaltungen für Busse und Bahnen sowie längere Grünphasen für Fußgänger vor. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nannte die direkte Ampel-Steuerung eine „weitere wichtige Strukturveränderung zur Beschleunigung der Mobilitätswende“. Moderne Ampelschaltungen seien zudem entscheidend, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen sowie Fuß-, Rad-, und öffentlichen Nahverkehr schnell attraktiver zu machen. Dass in Berlin bislang relativ wenig Vorrangschaltungen für Busse oder Straßenbahnen existieren, hat in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt.

Die FDP-Abgeordnete Sibylle Meister äußerte sich skeptisch, dass es mit einem Landesunternehmen gelingt, schneller zu werden. „Da habe ich ganz massive Zweifel“, sagte Meister, die auch die grundsätzliche Rekommunalisierung der Ampel-Steuerung infrage stellte. „Warum das Land der Meinung ist, dass es auch noch die Ampeln selbst verwalten muss, bleibt mir ein Rätsel.“