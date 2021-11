Feuer auf Rettungsstation in Krankenhaus: Zwei Verletzte

Berlin. In der Rettungsstelle des Urban-Krankenhauses in Berlin-Kreuzberg hat es am Donnerstagmittag ein Feuer gegeben. Im Erdgeschoss der Klinik in der Dieffenbachstraße brannten Möbel, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach löschte das Krankenhauspersonal die Flammen vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Nach Angaben der Feuerwehr gab es zwei Verletzte mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Einsatz dauerte zunächst noch an. Laut dem Sprecher blieb die Station zunächst geschlossen, um sie zu entrauchen. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-866296/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.