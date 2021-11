Wetter Berlin am Donnerstag: Dauerregen erwartet

Am Donnerstag wird es in Berlin massiv ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen.

Das Wetter in Berlin soll am Donnerstag sehr ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Mittwoch eine amtliche Warnung vor Dauerregen heraus. Dabei würden Regenmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Grund ist ein Tiefdruckgebiet mit regenreicher Luft, das am Donnerstag auf Berlin und Brandenburg übergreifen soll. Bereits am Morgen setze in Südbrandenburg Regen ein, der sich nordwärts ausbreite und am Vormittag Berlin und die Uckermark erreiche.

Erst in der Nacht zu Freitag soll der Regen allmählich nachlassen. Gebietsweise seien 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden möglich, bis Freitagmorgen lokal im Süden 30 bis 40 Liter in 24 Stunden.

Die Temperaturen steigen nur noch auf Werte von 7 bis 9 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordosten, später aus Westen bis Nordwesten.