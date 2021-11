Neues Berliner Parlament tritt zusammen

Konstituierende Sitzung: Dem Berliner Abgeordnetenhaus gehören künftig 143 Abgeordnete aus sechs Fraktionen an.

Sechs Wochen nach der Wahl beginnt an diesem Donnerstag die 19. Legislaturperiode offiziell, Das Plenum trifft sich zur konstituierenden Sitzung.

Berlin . Sechs Wochen nach der Wahl konstituiert sich an diesem Donnerstag das Berliner Abgeordnetenhaus. Dem Berliner Parlament gehören künftig 147 Abgeordnete an, 13 weniger als in der vergangenen Legislatur. Die SPD stellt mit 36 Abgeordneten die meisten Parlamentarier, gefolgt von Grünen (32), CDU (30), Linken (24), AfD (13) und FDP (12).

Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Wahl des Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Auf Vorschlag der stärksten Fraktion, schlägt die SPD den 44-jährigen Sport- und Bildungspolitiker Dennis Buchner für das Amt vor. Die anderen Fraktionen erhalten Vizepräsidentenposten. Auch die 15 Mitglieder des Präsidiums werden gewählt. Außerdem setzen die Abgeordneten den Ältestenrat (18 Mitglieder) und den Hauptausschuss (28 Mitglieder) ein.

Kurt Wansner (CDU) ist Alterspräsident

Eröffnet wird diese erste Sitzung des neu gewählten Parlaments durch den Alterspräsidenten Kurt Wansner (CDU), der mit 74 Jahren der älteste gewählte Abgeordnete ist.

Wegen des Chaos am Wahltag mit fehlenden oder falschen Wahlzetteln, sowie langen Warteschlangen vor den Wahllokalen wird das amtliche Endergebnis der Wahl vom Verfassungsgerichtshof überprüft. Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Marcel Luthe, war mit seinem Antrag vor Gericht gescheitert, die konstituierende Sitzung des Abgeordnetenhauses wegen der Wahlpannen zu verschieben.