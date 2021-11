Zwischen Luxusanspruch und ökologischem Fußabdruck

Berlin. Das frische Handtuch jeden Morgen, Shampoo, Bodylotion und Conditioner in kleinen Fläschchen, die sich auch als Souvenir für zu Hause gut machen oder Erdbeeren zum Dessert im Dezember – der nicht alltägliche Luxus, den Spitzenhotels ihren Gästen bieten, ist mit einer nachhaltigen Lebensweise auf den ersten Blick kaum vereinbar. Mit der Herausforderung, über Jahrzehnte gelernte Annehmlichkeiten mit einem verbesserten ökologischen Fußabdruck in Einklang zu bringen, sieht sich derzeit die gesamte Branche konfrontiert.

„Es passiert viel, aber auch viel zu spät“, sagt Steve Pietschmann, Gastronomischer Leiter im „Hotel am Steinplatz“ in Charlottenburg. Erst seit maximal fünf Jahren beobachte er ein Umdenken. Fridays for Future habe definitiv dazu beigetragen, bei Hoteliers, aber auch bei den Gästen, Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Gerade Vielreisende würden das Vermeiden von Ressourcenverschwendung mittlerweile sogar aktiv einfordern. So werden aktuell beispielsweise alle Bäder mit wiederbefüllbaren Spendern für Kosmetikprodukte ausgestattet. Das Hotel „Adlon Kempinski“ am Brandenburger Tor setzt bei den so genannten „Amenities“ wie Hygiene-Sets, Seife, Zahnbürsten oder Wattepads auf die Eliminierung von nicht recycelbarem Plastik durch Materialien wie Holz oder Papier. 48 Tonnen Plastik wurden laut Kempinski auf diese Weise in den Hotels in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten innerhalb eine Jahres eingespart. Angebrochene Shampoos oder Seifen werden desinfiziert und im Rahmen des „Clean the World“-Programms zu neuen Hygieneprodukten für Flüchtlingsunterkünfte oder soziale Einrichtungen verarbeitet.

Akzeptanz der Maßnahmen hängt von Kommunikation ab

„Die Akzeptanz vieler Maßnahmen hängt an der Kommunikation und Präsentation. Wenn man den Gästen einfach nur sagt, die Handtücher werden jetzt nur noch alle drei Tage getauscht, wird es sicher Protest geben“, sagt Steve Pietschmann. „Wenn wir erklären, dass wir dadurch Wasser sparen und vielleicht noch den Anreiz geben, dass man Bonuspunkte sammeln kann, wenn das Zimmer nicht jeden Tag gereinigt wird, dann klappt das eher.“ Er hoffe, dass Nachhaltigkeit in Hotels so Stück für Stück zur Normalität werde.

Andere Maßnahmen seien bereits problemlos etabliert, weil für den Gast kaum bis gar nicht sichtbar, so Pietschmann. Beispielsweise der Strom im Zimmer, der sich erst mit Einstecken der Schlüsselkarte aktiviert, Spülkästen mit verringertem Wasserverbrauch, LED-Lampen mit Bewegungsmelder, Mülltrennung und ein Programm zur Reduzierung von Speiseresten. Das „Adlon“ ist zu diesem Zweck Anfang 2020 eine Partnerschaft mit der Berliner Organisation „Too Good To Go“ eingegangen, die Hotels, Restaurants, Supermärkte oder Produzenten, bei denen Lebensmittel übrig bleiben, per App mit Endkonsumenten verbindet. Produkte aus der Minibar, die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen werden dort zu einem reduzierten Preis angeboten, Brot, Croissants und andere Backwaren, die am Abend nicht verbraucht wurden, werden täglich von „Too Good To Go“ eingesammelt. In der App sind ähnliche Angebote aus dem „Grand Hyatt“, dem „Waldorf Astoria“ und verschiedenen „Ibis“- und „Mercure“-Hotels in Berlin verfügbar.

Grundsätzlich werde in den gastronomischen Outlets des Hotels darauf geachtet, nur nach Bedarf Ware zu ordern, so Sabina C. Held, Director Public Relations im „Adlon“. „Einen wissenschaftsbasierten Ansatz, auch in Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsprogramme, erfahren wir zusätzlich durch die Zusammenarbeit mit Earth Check, einem der renommiertesten Zertifizierungsprogramme für nachhaltigen Tourismus. Es überprüft und bewertet die Leistungen eines Unternehmens in den unterschiedlichsten Bereichen, um auf dieser Grundlage Aktionspläne zu erarbeiten, die die Schwachpunkte verbessern und die von Earth Check festgelegten Ziele erreichen. Eine entsprechende Zertifizierung wird für einen begrenzten Zeitraum erteilt – alle zwei Jahre überprüfen Auditoren die nachhaltige Entwicklung und die Einhaltung der Ziele. In diesem Zuge haben wir bereits den Silber-Status erreicht.“

Berliner Hotels kooperieren mit „Too Good To Go“

Nach dem Zertifikat für Nachhaltigkeit und dem Prüfsiegel für gesicherte Nachhaltigkeit, die die Zertifizierungsstelle des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökonomie vorgibt, richtet sich das Hotel „Grand Hyatt Berlin“ am Potsdamer Platz. Um das Zertifikat zu erhalten, muss eine nachhaltige Entwicklung nachgewiesen werden, die den ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedürfnissen der Gesellschaft und deren nachfolgenden Generationen gerecht wird. Als Leitprinzipien gelten dabei unter anderem die Verwertung von Lebensmitteln und Produkten aus der Region und die Nutzung erneuerbarer Ressourcen. In der Praxis bedeutet das, dass das „Grand Hyatt“ neben Energiesparmaßnahmen viel Wert auf korrekte Mülltrennung legt. Abfalleimer sind mehrsprachig beschriftet, der Müll aus den Zimmern wird vom Housekeeping zusätzlich überprüft und bei Bedarf nachträglich getrennt, damit er schließlich durch das Logistikzentrum unterirdisch entsorgt werden kann. Plastik wurde bereits aus den Restaurants und Bars verbannt.

Das „Hotel am Steinplatz“ gehört zu US-amerikanischen Hotelgruppe Marriott, viele eigene Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheiterten bisher an internationalen Konzernvorgaben, so Steve Pietschmann. Dass das Fünf-Sterne-Haus zur Gruppe der unabhängigen und individuell geprägten Hotels der Autograph Collection gehöre, gebe ihm aber einen gewissen Spielraum. So habe er mit seinem Team im Food & Beverage-Bereich den Tausch von Gin gegen Doppelwacholder und Champagner gegen hochwertige deutsche Winzersekte zu einem Alleinstellungsmerkmal des Hotels gemacht, das mittlerweile einige Nachahmer findet. Dazu wird Leitungswasser mehrfach gefiltert in Steingut-Flaschen angeboten, die Eiswürfelproduktion wurde in den eigenen Keller verlegt. „Flaschenwasser ist für mich unverständlich geworden“, sagt Pietschmann. Beim Thema Eis habe sich intern ein Lernprozess beobachten lassen: „Irgendwann sind wir aufgewacht und haben uns gefragt: Lassen wir ernsthaft gefrorenes Wasser mit einem Diesel-LKW durch die ganze Stadt fahren? Also haben wir in eine größere Eismaschine investiert, auch wenn das eine größere Anschaffung war. Da mussten wir Abstand von unserer Vorstellung nehmen, dass Eiswürfel in manchen Drinks zwingend Kugelform haben müssen.“

Der lokal-saisonale Ansatz, den das hauseigene „Restaurant am Steinplatz“ bereits seit vielen Jahren verfolgt, sei mittlerweile glücklicherweise zu einem Standard geworden, den man nicht mehr erklären müsse. So setzt beispielsweise auch das Fünf-Sterne-Superior-Hotel „Regent Berlin“ am Gendarmenmarkt auf regionale Produzenten wie Schokolade vom Traditionsunternehmen Rausch in Mitte, Brot von Domberger in Moabit, Käse von Fritz Lloyd Blomeyer in Charlottenburg oder Nüsse von Ed & Fred in Neukölln. Im Restaurant „Charlotte & Fritz“ wechselt die Karte entsprechend der Jahreszeiten, in der Bar werden Cocktail-Klassiker und eigene Kreationen mit Spirituosen von Berliner Brandstifter, Sash & Fritz Wodka, Belsazar Vermouth und Adler Gin sowie mit Fillern von Thomas Henry gemixt. „Warum soll ich eine Spirituose importieren, wenn ich sie auch um die Ecke bekomme?“, sagt Barmanagerin Sheila Scheidemann. Viele Berliner Produkte könnten qualitativ mit denen der großen Hersteller mithalten. Bei den internationalen Gästen käme das Lokalkolorit im Glas zudem sehr gut an.