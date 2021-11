Hertha gegen Union läuft im Januar im Free-TV

Ein Spielball liegt vor der Partie am Spielfeldrand.

Berlin. Hertha BSC gegen 1. FC Union im Achtelfinale des DFB-Pokals wird am 19. Januar im Olympiastadion Berlin ausgetragen. Wie der DFB am Mittwoch bekanntgab, findet die Partie im Olympiastadion am 19. Januar um 20.45 Uhr statt.

Das Spiel Hertha gegen Union ist zudem eine von drei Begegnungen in der Runde der letzten 16 Mannschaften, die im Free-TV von der ARD übertragen wird.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hertha und Union treffen bereits am 20. November im Bundesliga- Topspiel des 12. Spieltags (18.30 Uhr/Sky) aufeinander. Dann ist Union Gastgeber für Hertha. Die Partie in der Rückrunde am 29. Spieltag ist für das Wochenende vom 8. bis 10. April angesetzt.