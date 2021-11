Tiny Houses in Berlin bleiben dauerhaft

Berlin. Tempelhof-Schöneberg darf das Tiny House auf dem Bürgerplatz in Schöneberg nun sein Eigen nennen. visitBerlin und die Senatswirtschaftsverwaltung haben das Mini-Haus am Mittwoch offiziell in die Hände des Bezirks übergeben. Seit zwei Jahren wird es an der Fugger- Ecke Eisenacher Straße bereits als Info-Punkt und Anlaufstelle des Nachtbürgermeisters genutzt. Auch die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg dürfen die Tiny Houses ab sofort dauerhaft für sich nutzen – und haben ganz unterschiedliche Pläne damit.

Während der Schöneberger Regenbogenkiez sein Haus zunächst am gewohnten Platz behalten wird, haben die beiden anderen Bezirke verschiedene Pläne mit ihren Häusern, wie etwa Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, erläutert: „Das Tiny House ist eine tolle Gelegenheit, den Berliner Südwesten bis zur Fertigstellung des Tourismus-Besucher-Zentrums im Jahr 2025 touristisch darzustellen.“ Das Häuschen soll als mobile Tourist-Info zunächst an der Glienicker Brücke stehen, wo das TBZ abgekürzte Tourismuszentrum derzeit entsteht.

Tiny House soll in Lichtenberg Aufmerksamkeit erzeugen

Darüber hinaus will der Bezirk das Haus auf Rollen auch bei Veranstaltungen aller Art, wie etwa der Steglitzer Woche oder der Landesgartenschau nutzen. Dem Bezirk Lichtenberg schwebt dagegen eher eine Nutzung als Ausstellungsraum vor. Seine Feuerprobe bestand das 16,4 Quadratmeter große Häuschen bereits auf dem Prerower Platz in Hohenschönhausen, wo es bereits für Kunstprojekte genutzt wurde. Und auch in Zukunft will der Bezirk es möglichst wirkungsvoll einsetzen.

„Das Tiny House soll immer dort stehen, wo wir Aufmerksamkeit erzeugen wollen,“ so Michael Grunst (Die Linke), Bezirksbürgermeister von Lichtenberg. Das Tiny House eigne sich für Projekte im Rahmen von „Draußenstadt“ genauso wie für „andere touristische Hingucker“, so Grunst.

Bezirke hatten sich um die Tiny Houses beworben

Im Nollendorfkiez in Schöneberg wird das Häuschen in einem touristisch sehr beliebten, aber auch von Kriminalität geprägten Kiez eingesetzt. Übergriffe auf Homosexuelle oder Diebstähle gehören genauso dazu wie buntes Partytreiben. Als Vermittler und Ansprechpartner hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg im März 2020 das Team „Nachtbürgermeister“ entwickelt. Dazu gehören sogenannte „Nachtlichter“ als Kiezstreifen, die in den Straßen unterwegs sind.

Damit die Tiny Houses auch weiterhin in den drei Bezirken stehen dürfen, mussten sich diese darum bewerben. In den drei Sieger-Bezirken kamen sie zuvor bereits an verschiedenen Stelle zum Einsatz. Die Bezirke konnten sie kostenfrei anmieten.

Die Tiny Houses sind im Zusammenhang mit dem Berliner Tourismuskonzept gebaut worden. Ziel ist es, die touristische Entwicklung der Bezirke zu befördern und bezirkseigene Tourismuskonzepte zu unterstützen. Die Tiny Houses sollen für Sichtbarkeit sorgen.