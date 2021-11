Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hört auf

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat am Mittwoch ihren Rückzug bekanntgegeben. Die 44-Jährige steht nicht mehr für ein Regierungsamt zur Verfügung. "Nach 20 Jahren in der Landespolitik möchte ich ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen", sagte Pop. "Deswegen habe ich meiner Partei mitgeteilt, dass ich in der kommenden Legislatur nicht mehr für eine Spitzenposition zur Verfügung stehe."

Wie ihre berufliche Zukunft aussieht, ließ Pop offen. Bis eine neue Landesregierung gewählt ist, bleibt sie geschäftsführend im Amt.

Ramona Pop: "Die Jahre als Fraktionschefin und Senatorin waren kräftezehrend"

Ramona Pop war in den vergangenen fünf Jahren Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Davor war sie sieben Jahre lang Fraktionschefin. Bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 trat sie als Spitzenkandidatin der Grünen an. "Die Jahre als Fraktionschefin und Senatorin waren kräftezehrend", sagte Pop. Sie sei aber stolz, Teil der positiven Entwicklung in Berlin gewesen zu sein.

Pop wurde 1977 in Temeswar im heutigen Rumänien geboren und zog 1988 mit ihrer Mutter zunächst nach Münster in Westfalen, wo sie aufwuchs. Bei ihrem Einzug ins Abgeordnetenhaus 2001 war sie die jüngste Abgeordnete im Berliner Landesparlament.

Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) sowie Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) stehen einem neuen Senat nicht mehr für ein Amt zur Verfügung. Unklar ist, ob Innensenator Andreas Geisel und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) weitermachen.

