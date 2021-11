Berlins Bürgermeister Michael Müller spricht bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Senat Müller stellt weitere Corona-Maßnahmen in Aussicht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angesichts der Pandemieentwicklung weitere einschränkende Corona-Maßnahmen für die Hauptstadt in Aussicht gestellt. "Wir haben viel erreicht, aber wir sind bei weitem nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können uns zurücklehnen", sagte Müller am Dienstag nach der Sitzung des Senats. Dabei sei über das Thema beraten, aber noch nichts entschieden worden. Der Senat werde sich bei der nächsten Sitzung damit beschäftigen, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssten. Dazu zählten auch Zugangsbeschränkungen für Veranstaltungen.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-833503/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.