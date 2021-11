Steinmeier ehrt Medaillengewinner der Sommerspiele

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in Berlin.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio aus. Am kommenden Montag wird der SPD-Politiker 104 Sportlerinnen und Sportler im Estrel Berlin mit dem Silbernen Lorbeerblatt ehren, wie das Bundespräsidialamt am Dienstag mitteilte.

Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport. Bundespräsident Theodor Heuss stiftete 1950 das Lorbeerblatt, Richard von Weizsäcker war 1993 der erste Amtsträger, der Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele in einer gemeinsamen Feierstunde ausgezeichnet hatte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-832129/2