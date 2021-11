Gasag mit enormem Preissprung - So viel müssen Berliner Kunden künftig zahlen

Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht.

Berlin. Schlechte Nachrichten für die Kunden des Berliner Gaslieferanten Gasag: Ab Januar 2022 zahlen Kundinnen und Kunden durchschnittlich 1,31 Euro pro Kilowattstunde Erdgas mehr. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Begründet wird der enorme Preissprung um rund 16 Prozent mit den ungewöhnlich stark gestiegenen Großhandelspreisen am weltweiten Energiemarkt sowie der Einführung des CO2-Preises ab 2021. Zum vergleich: Zuletzt waren die Gaspreise im Januar dieses Jahres um durchschnittlich 54 Cent pro Kilowattstunde Erdgas angehoben worden.

400.000 Kunden sind betroffen

Für eine durchschnittliche Berliner Wohnungsgröße mit einem Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden bedeutet die Preiserhöhung laut Gasag insgesamt rund 13 Euro mehr pro Monat, beziehungsweise eine jährliche Mehrbelastung von rund 156 Euro. Für ein Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden ergebe sich demnach ein Mehrpreis von rund rund 22 Euro im Monat beziehungsweise rund 264 Euro im Jahr. Betroffen von dem Anstieg sind rund 400.000 Kunden in Berlin.

Der Gaspreis setzt sich zusammen aus den Kosten für die Gasbeschaffung und den Vertrieb. Dazu kommen noch gesetzlich festgelegte Ausgaben für den CO2-Preis, für Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Letztere machen zusammen rund 60 Prozent des Gaspreises aus. „Aber nur die Kosten für Gasbeschaffung und Vertrieb sind für Energieversorger beeinflussbar“, erklärt das Unternehmen weiter. Man habe die gestiegen Großhandelspreise nur teilweise an die Kunden weitergegeben, um die Preiserhöhung moderat und möglichst sozialverträglich zu gestalten.

CO2-Preis verteuert die Kilowattstunde um 55 Cent

Zudem verweist die Gasag darauf, dass aufgrund der explodierenden Großhandelspreise am weltweiten Energiemarkt „schon einige Energieversorger ihre Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher erhöht“ haben. Seit Dezember 2020 habe sich der Einkaufspreis für Erdgas an der Börse mehr als verfünffacht. Aber auch der CO2-Preis werde wie geplant teurer und betrage ab dem neuen Jahr 30 Euro pro Tonne CO2, das mache rund 55 Cent pro Kilowattstunde Erdgas. „Aufgrund dieser Teuerungen muss auch die Gasag zum 1. Januar 2022 den Preis in der Grundversorgung anheben“, so das Fazit.

Zu den Gründen für den Preisanstieg zählen leere Gasspeicher nach einem kalten Winter 2020/2021, eine steigende Nachfrage nach Gas in Europa, Asien und Lateinamerika, die – aufgrund der reduzierten Nachfrage während der Corona-Pandemie – auf ein noch knappes Angebot der Gas-Produzenten trifft. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ermittelt regelmäßig den durchschnittlichen Importpreis. Dieser steigt seit Mitte 2020 kontinuierlich.