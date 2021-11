Regierung: Tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal

Potsdam. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Brandenburger Seniorenheim mit 14 Toten will die Landesregierung eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Pflegekräfte einführen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll diese Testpflicht ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 für alle Pflegekräfte in Einrichtungen gelten, die keine Impfung oder Genesung nachweisen können. Festgelegt werden soll dies bereits am Dienstag im Kabinett in der neuen Corona-Umgangsverordnung.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte bereits am Montag für eine verstärkte Testpflicht vor allem in den vulnerablen Bereichen in Pflegeheimen und Klinken plädiert. Eine Impfpflicht sei wegen hoher juristischer Hürden nicht so leicht umsetzbar, sagte sie in einem Interview mit dem rbb.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee (Barnim) waren nach einem Corona-Ausbruch bis Montagabend 14 Menschen gestorben. Zudem sind 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung im Ortsteil Altenhof an Covid-19 erkrankt. Die meisten der Gestorbenen seien über 80 Jahre alt gewesen, alle hätten Vorerkrankungen gehabt, berichtete Kreissprecher Robert Bachmann. Seinen Angaben zufolge liegt laut Amtsärztin Heike Zander die Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung bei lediglich etwa 50 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-830062/2