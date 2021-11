Berlin. In Treptow-Köpenick hat ein Autofahrer eine 38 Jahre alte Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wollte die Frau am Montag die Straße auf dem Fußgängerüberweg überqueren, als der 54-jährige Autofahrer sie mit seinem Wagen traf. Sie prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-828619/2

