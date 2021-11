Brände Gasexplosion zerstört Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn

Glienicke/Nordbahn. Bei einer Gasexplosion ist ein Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) völlig zerstört worden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben bei dem Unglück am Montagabend unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da aus den stark beschädigten Leitungen weiterhin Gas ausströmte, drohte in die späten Abendstunden zunächst weiter Explosionsgefahr. Die Feuerwehr richtete vorübergehend einen Sperrkreis ein, der den Umkreis des Hauses bis zum Eintreffen von Experten sichern sollte.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-825174/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.