Marcel Luthe scheitert mit Eilanträgen wegen Wahl-Mängeln

Berlin. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat einen Eilantrag des bisherigen Abgeordneten Marcel Luthe (Freie Wähler) abgelehnt, der gefordert hatte, die Konstituierung des neuen Abgeordnetenhauses sowie der Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) zu untersagen. Das teilte das Gericht am Montag mit. Luthe, der dem neuen Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören wird, berief sich in seinem Antrag darauf, dass die Mängel bei der Wahl so gravierend gewesen seien, dass dem neugewählten Abgeordnetenhaus die demokratische Legitimität fehle.

Der Verfassungsgerichtshof stützt seine Entscheidung auf die Berliner Verfassung. Demnach hat das neugewählte Abgeordnetenhaus spätestens sechs Wochen nach der Wahl zusammenzutreten. „Das gilt nach dem Willen des Gesetzgebers auch, wenn Rechtsverstöße bei der Wahl vorgebracht werden“, heißt es. Einwände gegen die ordnungsgemäße Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses seien im Wahlprüfungsverfahren vorzubringen. Erst wenn dieses abgeschlossen sei, könnte eine Wiederholungswahl stattfinden, um festgestellte Fehler zu beheben.

Luthe will Entscheidung prüfen lassen

Ein zweiter, von Luthe erhobener Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahlen war bereits aus formalen Gründen gescheitert. Dieser war am 26. Oktober erhoben worden, also bevor das Wahlergebnis im Amtsblatt bekannt gegeben worden, und sei deshalb unzulässig, so das Gericht. Luthe kündigte auf Facebook an, die Entscheidung zu prüfen.

Das neue Abgeordnetenhaus will am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Dann sollen der neue Parlamentspräsident sowie die Vizepräsidentinnen gewählt, außerdem der Ältestenrat und Hauptausschuss eingesetzt werden. Einsprüche gegen die Wahl können noch bis zum 28. November geltend gemacht werden.

