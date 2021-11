Viktoria gibt Nachwuchstorwart Kinzig einen Profivertrag

Berlin. Viktoria Berlin hat seinem U-19-Torwart Maximilian Kinzig einen Profivertrag gegeben. Wie der Drittliga-Aufsteiger am Montag mitteilte, unterzeichnete der 17-Jährige einen Kontrakt bis zum Sommer 2023. Kinzig trainiert seit dieser Saison mit dem Team von Trainer Benedetto Muzzicato. In den Spielen der 3. Fußball-Liga gegen Eintracht Braunschweig und den 1. FC Magdeburg gehörte er als Ersatztorwart zum Kader.

"Max brennt und hat richtig Lust, sich einzubringen und ich bin froh, dass wir ihn jetzt längerfristig binden", wurde Torwart-Trainer Marco Sejna in einer Pressemitteilung zitiert. Die Berliner liegen nach 14 Spieltagen überraschend auf Platz fünf der 3. Liga. Viktoria wolle in jeder Spielzeit mindestens drei eigene Jugendspieler in den Profikader integrieren, teilte der Verein mit.

