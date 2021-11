Corona Berlin: Elf Tote nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Die Corona-Zahlen in Berlin nehmen wieder deutlich zu. Aktuelle News und Zahlen zu Corona in Berlin im Newsblog.

Berlin. In unserem Newsblog halten wir Sie mit Nachrichten über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Alle aktuellen Corona-News in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Corona-News in Berlin am Montag, 1. November: Klinik in Uckermark führt 2G-Regel ein

16.38 Uhr: Angesichts einer steigenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Brandenburg hat das Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt für Besucher die 2G-Regel eingeführt: Ab sofort seien nur noch geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis als Besucher in dem Krankenhaus zugelassen, teilte die Geschäftsführung am Montag mit. Für Kinder unter zwölf Jahren gelte ein generelles Besuchsverbot.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag hatten sich 128,3 Menschen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt, nach 121,8 am Vortag. In der vergangenen Woche betrug der Wert noch 86,1. In der Uckermark stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 36,4 vor einer Woche auf aktuell 83,7.

16.37 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee hat sich die Zahl der Toten auf elf erhöht. Das teilte der Landkreis Barnim am Montag mit. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet. Zudem seien 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung im Ortsteil Altenhof an Covid-19 erkrankt, berichtete Landkreissprecher Robert Bachmann der dpa. Die betroffenen Heimbewohner seien alle über 80 Jahre alt gewesen und hätten Vorerkrankungen gehabt. Seinen Angaben zufolge liege laut Amtsärztin Heike Zander die Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung bei lediglich etwa 50 Prozent. Gegen den Leiter der Senioren-Einrichtung sei ein Bußgeldverfahren verhängt worden, weil er nach einem positiven Testergebnis das Heim nochmals betreten hatte. Die Ursache für den Ausbruch sei aber noch unklar.

Gesundheitsministerium - Wiederöffnung von Impfzentren nicht notwendig

15.50 Uhr: Das Land Brandenburg plant derzeit nicht, Impfzentren wieder zu eröffnen. „Wir sehen dafür keine Notwendigkeit, sondern setzen wie andere Bundesländer auf ambulante und mobile Impfstrukturen“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Das Problem sei nicht die Organisation von Impfungen, sondern dass sich immer weniger Menschen impfen ließen.

Die Situation sei nicht vergleichbar mit der Situation zum Start der Impfkampagne, sagte Hesse weiter. Damals habe es einen Mangel an Impfstoffen gegeben, die Lagerungs- und Transportbedingungen seien anspruchsvoll gewesen. Zudem habe es eine starke Priorisierung beim Impfen gegeben und noch sehr wenig Erfahrung mit den Impfstoffen. Das habe Impfzentren damals erforderlich gemacht, erläuterte er. Wie bei allen anderen Schutzimpfungen auch übernähmen jetzt niedergelassene Ärzte, ärztliche Einrichtungen und Betriebsärzte die Corona-Schutzimpfungen vollständig. Auch die Drittimpfungen werden vor allem von den niedergelassenen Ärzten im Rahmen der Regelversorgung durchgeführt. Das sei „der beste und schnellste Weg“.

Zusätzlich zu den Impfungen durch niedergelassene Ärzte sind in Brandenburg weiterhin mobile Impfteams im Einsatz, wie das Ministerium mitteilte. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember seien dafür in den Kreisen und kreisfreien Städten zusätzliche Mittel in Höhe von etwa 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Damit sollen weiterhin niedrigschwellige Impfaktionen vor Ort ermöglicht werden. Pflegeeinrichtungen, die Schwierigkeiten haben, selbst niedergelassene Praxen für Impfungen zu finden, sollen bei den Auffrischungsimpfungen unterstützt werden. Nach einer aktuellen Abfrage aller stationären Pflegeeinrichtungen haben 99 Prozent bereits Termine für Auffrischungsimpfungen vereinbart.

Brandenburger Ministerin Lange würdigt Engagement der Kommunen

15.49 Uhr: Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat das Engagement der Städte und Gemeinden während der Corona-Pandemie gewürdigt. „Sie standen bei der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen in der ersten Reihe, haben die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet und die Notbetreuung in Schulen und Kitas organisiert“, sagte Lange auf der Mitgliederversammlung des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes. „In den Gesundheitsämtern galt es, Kontakte nachzuverfolgen und Erkrankte zu informieren.“ Gleichzeitig hätten die Kommunen neue Wege gesucht, um die Dienstleistungen für die Bürger aufrechtzuerhalten.

Lange betonte aber auch, dass das Land die Kommunen angesichts der zusätzlichen Belastungen und der Steuerausfälle nicht allein gelassen habe. Dies gelte auch künftig, versprach die Ministerin. Lange nannte unter anderem den kommunalen Rettungsschirm des Landes, die Erstattung von Kita-Beiträgen und die Kofinanzierung von Bundeshilfsmitteln für den öffentlichen Nahverkehr.

14.48 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee hat sich die Zahl der Toten auf zehn erhöht. Das teilte der Landkreis Barnim mit. Zudem seien 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung im Ortsteil Altenhof an Covid-19 erkrankt, berichtete Landkreissprecher Robert Bachmann. Die betroffenen Heimbewohner seien alle über 80 Jahre alt gewesen und hätten Vorerkrankungen gehabt. Seinen Angaben zufolge liege laut Amtsärztin Heike Zander die Impfquote der Mitarbeiter in der Einrichtung bei lediglich etwa 50 Prozent. Gegen den Leiter der Senioren-Einrichtung sei ein Bußgeldverfahren verhängt worden, weil er nach einem positiven Testergebnis das Heim nochmals betreten hatte. Die Ursache für den Ausbruch sei aber noch unklar.

Funkturm in Berlin öffnet wieder

13.55 Uhr: Mit der Wiederaufnahme der Präsenzveranstaltungen auf dem Messegelände öffnet auch der Funkturm wieder seine Türen. Gäste können ab Mittwoch unter 2G-Bedingung (geimpft oder genesen) wieder die Aussichtplattform besuchen. Die neuen Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Tickets kosten für Erwachsene acht Euro, für Kinder einschließlich bis zum zwölften Lebensjahr vier Euro. Das „schwebende Restaurant“ auf 55 Metern Höhe öffnet ab dem 5. November wieder in den Abendstunden.

