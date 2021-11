Neunjähriger von Bus angefahren: Kopfverletzungen

Berlin. Ein neunjähriger Junge ist in Berlin-Altglienicke von einem Linienbus angefahren und dabei am Kopf verletzt worden. Die Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Junge war nach bisherigen Erkenntnissen am Montagmorgen über die Fahrbahn der Ortolfstraße gelaufen, als der Bus kam. Obwohl der Fahrer auszuweichen versuchte und bremste, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge stürzte und und zog sich dabei die Kopfverletzungen zu.

In dem Bus stürzte zudem bei dem Bremsmanöver ein zehnjähriges Mädchen und verletzte sich dabei einen Daumen. Es konnte jedoch nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-819584/2