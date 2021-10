FDP-Chefin Teuteberg kandidiert nicht für Landesvorsitz

Potsdam. Brandenburgs FDP-Landeschefin Linda Teuteberg will sich künftig auf ihre Aufgaben auf Bundesebene konzentrieren. Die Landesvorsitzende habe angekündigt, auf dem nächsten Landesparteitag nicht erneut für das Amt zu kandidieren, teilte Generalsekretärin Anja Schwinghoff am Sonntag mit. Der Parteitag, bei dem turnusgemäß der komplette Landesvorstand neu gewählt werden soll, ist für den 18. Dezember geplant.

Sie sei in den vergangenen Wochen wiederholt gebeten worden, erneut zu kandidieren, heißt es in einem Schreiben von Teuteberg an die Parteimitglieder. Angesichts des guten Ergebnisses bei der Bundestagswahl und einem deutlichen Zuwachs der Mitglieder seien jedoch beste Voraussetzungen für die nächste Landtagswahl in Brandenburg (voraussichtlich 2024) geschaffen. Darum wolle sie Kraft und Engagement auf die bundespolitische Arbeit konzentrieren.

Der FDP-Landesverband hatte Anfang Oktober mit mehr als 1500 Mitgliedern einen Rekord verzeichnet. Die Partei hatte bei der Bundestagswahl in Brandenburg gegenüber der Wahl 2017 um 2,2 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent der Zweitstimmen zugelegt. Bundesweit betrug der Zuwachs der FDP 0,8 Prozentpunkte.

© dpa-infocom, dpa:211031-99-809396/2