Frau geht bei Halloween-Party in Berlin über Bord

Berlin. Eine Halloween-Party auf einem Boot in Treptow-Köpenick ist in der vergangenen Nacht zeitweise zu einem echten Horror geworden. Nachdem das Party-Boot mit rund 40 Gästen kurzzeitig an der Schnellerstraße in Oberschöneweide angelegt hatte, wurde beim Weiterschippern auf der Spree Richtung Köpenick gegen 22 Uhr bemerkt, dass eine Frau fehlte. Die 35-Jährige war offensichtlich über Bord gegangen, weil ihr Rucksack und das Handy noch da waren.

Die Schiffscrew habe dann Hilfe geholt, sagte eine Polizeisprecherin. Da unklar war, wo die Frau in die Spree gestürzt sein könnte, wurde eine Suchaktion zwischen Oberschöneweide und Köpenick eingeleitet.

Gäste stehen am Partyboot. Die Einsatzkräfte beratschlagen sich.

Foto: Pudwell

Frau geht auf Party-Schiff über Bord: Suche mit Booten und Hubschrauber

Taucher der Feuerwehr standen bereit, konnten jedoch aufgrund der Größe des Suchgebiets nicht zielführend eingesetzt werden, hieß es. Stattdessen wurde auf vier Boote zurückgegriffen - drei von der ASB-Wasserrettung und ein Boot von der Feuerwache Köpenick. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Außerdem kreiste ein Hubschrauber der Polizei mit Wärmebildkamera in der Luft. Auch von Land aus suchten Kräfte der Feuerwehr nach der 35-Jährigen. Während der Suche mussten die Party-Gäste an Land von Sanitätern betreut werden.

Während der Suche nach der Frau wurden die Partygäste an Land von Sanitätern betreut.

Foto: Pudwell

Halloween-Party auf Boot: Vermisste Frau meldet sich aus ihrer Wohnung

Erst nach knapp drei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Gegen 0.50 Uhr meldete sich die vermisste 35-Jährige telefonisch bei einer Party-Teilnehmerin. Sie rief aus ihrer Wohnung in Mitte an. Die 35-Jährige gab an, dass sie unbemerkt von den anderen Party-Gästen über Bord gefallen und mit Halloween-Kostüm an Land geschwommen war. Von dort aus sei sie einige Kilometer zu ihrer Wohnung gelaufen.

Nach dem Anruf der Frau wurde ein Rettungswagen zur Wohnung geschickt. "Eine Untersuchung der Patientin vor Ort ergab, dass diese unverletzt war und in ihrer Wohnung verbleiben konnte", teilte die Feuerwehr mit.