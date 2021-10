Bayern München stellt Torrekord nach zehn Spieltagen auf

Berlin. Der FC Bayern München hat einen Torrekord nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Robert Lewandowskis zweiter Treffer (23. Minute) im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin war am Samstag das 35. Bundesliga-Saisontor der Bayern. So viele Treffer markierte zuvor zu diesem Zeitpunkt laut bundesliga.de keine andere Mannschaft. Später legte Leroy Sané (35. Minute) zum zwischenzeitlichen 3:0 des Rekordmeisters nach. Niko Gießelmann (43.) sorgte für den 1:3-Halbzeitstand.

