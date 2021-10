Joker Falcao sticht: Viktoria siegt im Duell gegen BVB II

Berlin. Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat im dritten Aufsteigerduell der Saison den ersten Sieg gefeiert. Nach den verlorenen Spielen gegen den SC Freiburg II und den TSV Havelse gewann die Mannschaft von Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato am 14. Spieltag gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 2:1 (1:1). Enes Küc hatte am Samstag die Gastgeber im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in der 38. Minute in Führung gebracht, Berkan Taz vier Minuten später ausgeglichen. Der eingewechselte Lucas Falcao sorgte in der 86. Minute mit dem 2:1 für den ersten Berliner Sieg nach zuvor fünf sieglosen Spielen.

Muzzicato verzichtete auf Mittelfeldspieler Björn Jopek, der sich im Abschlusstraining Probleme am Muskel zugezogen hatte. Auch Alexander Hahn und Falcao blieben zunächst auf der Bank, auch Topscorer Tolcay Cigercy musste aufgrund von Problemen an der Leiste weiterhin ersetzt werden. Ohne die Antreiber Jopek und Cigercy präsentierte sich Viktoria in der ersten Halbzeit sehr abwartend und überließ den Westfalen die meisten Spielanteile, die ihrerseits zu drei Möglichkeiten kamen.

Dagegen tauchte Viktoria in den ersten 45 Minuten erstmals nach 38 Minuten gefährlich vor dem Dortmunder Kasten auf. Nach einem Pass von Erhan Yilmaz in die Tiefe erzielte Küc dabei gleich frei vor Torhüter Stefan Drljaca seinen ersten Saisontreffer. Doch Dortmund konterte schnell und kam nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen zum verdienten Ausgleich durch Taz.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterte Soufian Benyamina aus spitzen Winkel am Dortmunder Torwart und übersah dabei den besser postierten Küc. Anschließend übernahmen die Gäste wieder die Initiative und es entwickelte sich ein Abbild der ersten Halbzeit. Erst in den letzten 20 Minuten kam Viktoria wieder stärker auf und verzeichnete drei gute Chancen durch den eingewechselten Falcao (72.), Deji Beyreuther (73.) und Küc (78.), ehe Falcao vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer erzielte.

