Berlin-Konzert: Santiano live 2022 – Was Fans wissen müssen

Santiano kommt am 16. März 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Santiano spielt am 16. März 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Santiano live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Santiano kehren zurück nach Berlin: Am 16. März 2022 kommt die Band aus Norddeutschland mit ihrem neuen Album im Rahmen ihrer "Wenn die Kälte kommt"- Tour für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck haben die Giganten des Shanty-Rocks Songs aus ihrem aktuellen Albums "Wenn die Kälte kommt", das Anfang Oktober 2021 erschien, und natürlich eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Lieder der Freiheit", "Hoch im Norden" und "Johnny Boy".

Mit mehr als 3,8 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Gold-, Platin-, und Diamant-Auszeichnungen sind Santiano eine der erfolgreichsten Bands der letzten Jahre. Auch auf der Bühne sind Santiano mit ihren immer wieder einzigartigen Bühnenkonzepten ein Erlebnis, was die Band seit fast einem Jahrzehnt immer wieder unter Beweis stellen.

Corona: Tickets der Santiano-Konzerte weiter gültig

Alle Tickets für die abgesagte Show von Santiano in der Mercedes-Benz Arena vom 6. Oktober 2021 sowie für die zuvor verschobenen Konzerttermine vom 16. April und 7. Oktober 2020 – behalten für die neue Show ihre Gültigkeit. Falls Sie Tickets umschreiben wollen, sollte Sie sich an die Vorverkaufsstelle wenden, an der Sie die Tickets ursprünglich erworben haben.

Wo wird Santiano auftreten?

Santiano wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Santiano in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,50 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 125 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (16. März 2022) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Pete Sage, Axel Stosberg, Björn Both und Hans-Timm Hinrichsen (v.l.) schafften gemeinsam als Santiano den Durchbruch

Foto: Reto Klar

Welche Songs spielt Santiano in Berlin?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Santiano bei ihrem Konzert 2019 in Bad Segeberg:

Könnt ihr mich hören Gott muss ein Seemann sein Liekedeeler Ich bring Dich heim Mädchen von Haithabu Hooray for Whiskey Land of Green Der Alte und das Meer Salz auf unserer Haut The Irish Rover Blow Boys Blow Johnny Boy Weh mir Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren Frei wie der Wind Lieder der Freiheit Bis in alle Ewigkeit (Walhalla) Sail Away Wir für Euch und Ihr für uns Santiano Auf nach Californio Diggy Liggy Lo Es gibt nur Wasser Hoch im Norden

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Santiano live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 16. März 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.