Rund 97 Prozent der Zehntklässler schaffen ihren Abschluss

Ein überwiegender Teil der Berliner Schüler besteht Mittleren Schulabschluss. Das gibt Kritikern des MSA an Gymnasien neues Futter.

Die überwiegende Zahl der Berliner Schüler schafft den Sprung in die elfte Klasse – oder in die Berufsbildungsreife.

Berlin. Die Zahlen klingen gut: Rund 97 Prozent der 24.732 Zehntklässler in Berlin erreichten ihren Schulabschluss. Allerdings sollte man für den Hintergrund wissen, dass auch im Schuljahr 2020/2021 die Schulabschlüsse am Ende der 10. Jahrgangsstufe aufgrund der Covid-19-Pandemie ohne zentrale schriftliche Prüfungsarbeiten beziehungsweise ohne zentrale vergleichende Arbeiten vergeben worden sind. Das heißt: Maßgeblich für das Erreichen eines Schulabschlusses waren die Zeugnisnoten am Ende des Schuljahres und für den Mittleren Schulabschluss (MSA) zusätzlich das Ergebnis der Präsentationsprüfung.

95 Prozent schaffen MSA jenseits der Gymnasien

Die Ausgangssituation ist vergleichbar mit der vom Vorjahr – und auch die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler sind nahezu unverändert. An den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen erreichten 95 Prozent einen Schulabschluss, das heißt, ähnlich wie im letzten Jahr 70 Prozent mindestens den MSA (48 Prozent den MSA mit Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe), 9 Prozent die erweiterte Berufsbildungsreife (Vorjahr: 10 Prozent) und 12 Prozent die Berufsbildungsreife (Vorjahr: 10 Prozent). Fazit: Ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen, die früher eher die erweiterte Berufsbildungsreife erreicht hätte, hat den MSA erreicht.

An den Gymnasien haben alle Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 10 einen Schulabschluss erworben, dabei haben 97 Prozent den Mittleren Schulabschluss erreicht. Jene, die nicht bestehen, wiederholen in aller Regel. Ein Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichten die erweiterte Berufsbildungsreife, zwei Prozent die Berufsbildungsreife.

MSA-Prüfung bindet Ressourcen

Auch in diesem Jahr unterstreichen die Ergebnisse der Gymnasiasten die Forderung des Landeselternausschusse nach der Abschaffung des MSA für Gymnasien. „Die Bestehensquote ist sehr hoch, und die wenigsten Schüler hören nach der 10. Klasse auf“, sagt Landeselternvertreter Norman Heise.

Es sei nicht verhältnismäßig, dass Tausende Berliner Gymnasiasten in der zehnten Klasse in einem mehrteiligen schriftlichen Prüfungsverfahren, welches Lehrer- und Schülerressourcen bindet, den Mittleren Schulabschluss ablegen. Vielmehr sollte es diesen Abschluss automatisch mit der Versetzung in die 11. Klasse geben. Auch der Schulleiterverband VOB fordert dies bereits seit Jahren.

Im April hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) der Vorstoß unternommen, den schriftlichen Teil des MSA an den Gymnasien abzuschaffen. Der Gesetzentwurf scheiterte allerdings im Abgeordnetenhaus an Linken und Grünen.