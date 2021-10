Squid Game: Berliner Schule warnt vor Netflix-Serie

Berlin. Eine Grundschule in Berlin-Mitte hat darauf hingewiesen, dass die Netflix-Serie „Squid Game“ erst ab 16 Jahren freigegeben sei und den Eltern empfohlen, mit ihren Kindern über den Inhalt zu sprechen. Das berichtet die "B.Z.". Lehrerinnen und Lehrer an bayerischen Schulen hatten zuvor davon berichtet, dass Kinder die äußerst gewalttätigen Szenen der Serie auf Schulhöfen nachspielen würden. An Schulen in Augsburg kam es nach Medienberichten bereits zu Auseinandersetzungen und Schlägen, während die Serie nachgespielt wurde. Dort wurde das Schulamt eingeschaltet. Ob es auch in Berlin zu Gewaltvorfällen aufgrund der Serie gekommen ist, war zunächst nicht bekannt.

Der Berliner Elternausschussvorsitzende Norman Heise befürwortete die Reaktion der Berliner Grundschule: Das Schreiben der Schule sei ein richtiger Wink an die Eltern, um für das Problem zu sensibilisieren.

Mit welchen Fernseh- oder Streamingserien Kinder ihre Zeit verbringen, sollten Eltern nach Ansicht des Elternvertreters im Blick behalten. Dass die Inhalte dem Alter der Kinder nicht angemessen seien, sei kein Ausnahmefall, sagte Heise.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oft nutzten Kinder auch Computerspiele, die nicht für ihr Alter freigegeben seien. „Und das ist natürlich bei Netflix und anderen Streamingangeboten genau das gleiche“, sagte Heise. „Man kann nur an die Eltern appellieren: Überall steht drauf, ab welchem Alter die Spiele oder Serien geeignet sind.“ Es lasse sich auch technisch verhindern, dass gerade jüngere Kinder Inhalte zu sehen bekommen, die ihrem Alter nicht angemessen seien. „Diese Möglichkeiten sollte man auch nutzen“, so der Berliner Elternvertreter.

Squid Game: Diskussionen um die Serie auch in anderen Ländern

Die Netflix-Produktion „Squid Game“ aus Südkorea gilt als ausgesprochen erfolgreich. Das Grundmuster ist simpel und brutal: In neun Folgen treten mehrere Hundert hoch verschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander an. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe. Die Verlierer werden getötet.

Diskussionen um die Serie gab es bereits in mehreren Ländern von Großbritannien bis Italien. Kritiker befürchten, das Serienmuster könne Kinder zu Mobbing und Gewalt gegenüber Gleichaltrigen animieren.

Auch eine Kita mit angeschlossenem Hort in Pinneberg bei Hamburg hatte sich in einem Schreiben an Eltern gewandt. Die Serie sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend", zitiert der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag aus dem Schreiben. Alpträume, Ängste und psychische Probleme könnten die Folge sein. "Deshalb unser dringender Aufruf: Lasst eure Kinder nicht diese Serie sehen. Auch nicht, wenn ihr dabei seid."

Squid Game - lesen Sie auch: