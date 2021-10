Freizeit in Berlin Goldener Herbst in Berlin: Tipps für ein tolles Wochenende

Berlin. Dieses Wochenende kann ja nur gut werden: Die Wetteraussichten sind bestens, und so können sich die Stadt und das Umland von der besten Seite zeigen. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.

Zunächst zu den Wetteraussichten. Auch am Wochenende bleibt es in Berlin und Brandenburg überwiegend mild und sonnig, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Nach 13 bis 16 Grad am Freitag könne das Thermometer am Sonnabend auf Werte zwischen 14 bis 17 Grad klettern. Am Sonntag werden sogar Temperaturen von 15 bis 18 Grad erwartet. Trotz der vielen Sonne könnten auch Wolkenfelder durchziehen. Aber es bleibe trocken, heißt es.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Aussichten gilt es auszunutzen. Denn die neue Woche soll dann mit etwa neun Grad deutlich kühler starten.

Wochenende in Berlin: Herbstspaziergänge, Wochenmärkte und Kürbisse schnitzen

Das rötlich gefärbte Laub eines Bergahorns wird von der Sonne beleuchtet.

Foto: dpa

Frische Luft tanken im Herbst: Wir haben zehn besonders schöne Spaziergänge in und um Berlin für Sie herausgesucht. Etwa von Tempelhof nach Lichterfelde, immer am Teltowkanal entlang. Eine Entdeckung ist auch der Wuhle-Hönow-Weg in Hellersdorf. Er gehört zu den 20 offiziellen Wanderwegen, die ganz Berlin durchziehen.

Bei schönem Wetter macht ein Bummel über die Berliner Wochenmärkte richtig viel Spaß. Ein Klassiker ist der Winterfeldtmarkt in Schöneberg. Nicht draußen, aber ganz neu ist die Markthalle Pfefferberg. An der Schönhauser Allee gibt es an sechs Tagen die Woche hochwertige Lebensmittel. Wir haben die Markthalle besucht und geben Tipps.

Wer einen Ausflug ins Umland machen will, kann sich auf die Spur der Kürbisse begeben, etwa zum Erlebnishof Klaistow oder zum Hof Kiefer in Oranienburg. Hier kann man am Wochenende auch gruselige Halloween-Kürbisse schnitzen. 10 Tipps, wo man das Herbstgemüse kaufen und vor Ort genießen kann, finden Sie hier.

Berlin und Brandenburg entdecken - Das könnte Sie auch interessieren:

10 herrliche Ausflüge ans Wasser in und um Berlin

Die 10 schönsten Grünanlagen in Berlin

Ausflug lohnt sich: Die besten Hofläden Brandenburgs

Genießen in Berlin: Eis, ein Bier im Grünen und hervorragende deutsche Küche

Lust auf ein Eis? Ob Schoko und Erdbeer, Apfel mit Basilikum, Popcorn oder japanisches Wassereis: Hier finden Sie 12 coole Adressen für Eisgenuss in Berlin. Auch ein Bier schmeckt draußen gleich doppelt so gut. Wir haben 11 tolle Cafés, Restaurants und Biergärten in Berlin zusammengestellt.

Fein, zünftig oder regional: Neben den zahlreichen internationalen Restaurants gibt es an vielen Orten Berlins auch hervorragende deutsche Küche. Eine Auswahl spannender Adressen – von der rustikalen Speisekneipe bis zum erlesenen Fine-Dining-Tempel.

Polarlichter beobachten in Berlin

Polarlichter sorgen am Himmel für ein beeindruckendes Farbenspektrum - wie hier in Bayern im Jahr 2005.

Foto: PantherMedia/Ralf Pitscheneder

Kommt es zu einem Polarlicht, leuchtet der Nachthimmel in beeindruckenden Farben. Während das Phänomen in den Polarregionen häufig zu sehen ist, tritt es in Deutschland eher selten auf. Doch nun könnten auch hierzulande in einigen Regionen die Nordlichter zu sehen sein.

Den Vorhersagen von Kachelmannwetter zufolge sind die Bedingungen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend recht günstig, um Nordlichter zu beobachten: Der Himmel soll demnach besonders im Osten, Süden und in der Mitte von Deutschland wolkenlos sein. Wo Polarlichter in Deutschland zu sehen sind - hier geht es zum kompletten Artikel.

Der Sternenhimmel über Berlin - Lesen Sie auch: Der Sternenhimmel über Berlin: 7 Tipps für Schwärmer

Halloween in Berlin: Hygieneregeln beachten

Viele Kinder fiebern schon darauf hin: Am Sonntag, den 31. Oktober, ist Halloween. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) appelliert an die zu Halloween von Tür zu Tür ziehenden Kinder, Rücksicht zu nehmen, Abstände einzuhalten und wenn nötig Maske zu tragen. „Vielleicht passt die ja sogar zur Verkleidung“, sagte die Ministerin auf Nachfrage. Kinder mit Erkältungssymptomen sollten jedoch darauf verzichten, von Tür zu Tür zu ziehen.

„Wer lieber keinen Kontakt möchte, kann verpackte Süßigkeiten vor die Tür stellen. Das sollte respektiert werden, schließlich handelt es sich um spontane Besuche, denen viele Menschen noch zurückhaltend gegenüberstehen“, sagte Nonnemacher weiter.

In Berlin verwies die Senatsverwaltung auf die geltende Infektionsschutzverordnung. Demnach sei auch bei den bei Kindern beliebten Klingeltouren zu Halloween der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten, ebenso wie Händehygieneregeln sowie die Husten- und Niesetikette. Auch eine Maske solle wo nötig getragen werden.

Zeitumstellung in der Nacht zu Sonntag

Nicht vergessen: In der Nacht auf Sonntag wird die Zeit eine Stunde zurück gestellt – von drei Uhr morgens auf zwei Uhr. Die Sommerzeit endet, für ein halbes Jahr gilt dann die Winterzeit.

Zeitumstellung - mehr zum Thema: Zeitumstellung: Wann kommt Abschaffung? EU-Land macht Druck

Freizeit in Berlin - Lesen Sie auch:

Hier gibt es die besten Pommes Frites in Berlin

Kultur in Berlin: Diese 10 neuen Museen begeistern

Second Hand: Wo man in Berlin Gebrauchtes mit Stil findet