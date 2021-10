Polizist baut Unfall bei Einsatzfahrt

Storbeck. Ein Polizist ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Storbeck (Ostprignitz-Ruppin) mit dem Polizeiauto von der Straße abgekommen und hat mehrere Bäume gestreift. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 29 Jahre alte Beamte am Mittwoch auf der Kreisstraße zwischen Walsleben und Wahlendorf zu einem Einsatz wegen Nötigung im Straßenverkehr unterwegs. Dabei kam er mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve links von der Straße ab und streifte mehrere Bäume am Straßenrand.

Der Beamte blieb bei dem Unfall unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Das Polizeiauto war nicht mehr fahrbereit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-775652/2