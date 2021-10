Mann verstößt gegen Hausverbot und greift Polizisten an

Berlin. Ein 36-Jähriger hat in Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel gegen ein Hausverbot in einem Supermarkt verstoßen und anschließend Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann in einem Supermarkt in der Berliner Straße im Ortsteil Borgsdorf aufgefordert worden, den Laden zu verlassen, da er wegen Diebstahls Hausverbot habe. Weil der 36-Jährige sich geweigert habe, sei die Polizei verständigt worden.

Der Mann bewarf die eintreffenden Polizisten mit Glasflaschen, wobei einer von ihnen den Angaben nach leicht verletzt wurde. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt randalierte der Mann und beschädigte das Auto einer 45 Jahre alten Frau aus Baden-Württemberg. Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein, um den Mann festzunehmen. Dabei biss er einem Beamten in den Finger. Ein weiterer Polizist erlitt durch das Pfefferspray Reizungen im Gesicht.

Der 36-Jährige wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-775090/2