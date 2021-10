Transporter versagt vor Polizeiwache: Ermittlungen

Berlin. Der Motor war mit einem Spanngurt an der Karosserie befestigt, die Handbremse funktionierte nicht: Vor einer Wache in Berlin-Prenzlauer Berg hat die Polizei einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der diverse Mängel aufwies. Die Beamten hörten am Mittwochnachmittag in der Kniprodestraße einen lauten Knall und quietschende Reifen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vor der Dienststelle kam der Wagen zum Stehen.

Den Angaben zufolge wurde der Transporter samt Anhänger nach einer ersten Überprüfung zur Begutachtung abtransportiert. Der Fahrer musste die Schlüssel und die Papiere abgeben. Zudem kam heraus, dass der Transporter kurz zuvor in einen Unfall in Charlottenburg-Nord verwickelt war, von dem sich der Fahrer vermutlich unerlaubt entfernt hatte. Die Polizei ermittelt.

